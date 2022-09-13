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В Новосибирске лишенный прав водитель насмерть сбил человека
В Новосибирске лишенный прав водитель насмерть сбил человека - РИА Новости, 13.09.2022
В Новосибирске лишенный прав водитель насмерть сбил человека
Лишенный прав водитель "шестерки" в ночь на вторник насмерть сбил мужчину на улице Большевистская в Новосибирске, врезался в стоящие автомобили и погиб сам,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:59
2022-09-13T08:59
2022-09-13T08:59
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Лишенный прав водитель "шестерки" в ночь на вторник насмерть сбил мужчину на улице Большевистская в Новосибирске, врезался в стоящие автомобили и погиб сам, сообщает городское управление ГИБДД.По предварительной информации, около полуночи водитель 1983 года рождения, ранее лишенный водительских прав за вождение в нетрезвом виде, на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по улице Большевистская со стороны площади Будагова в сторону улицы Обская."У дома 103 по улице Большевистская совершил наезд на пешехода 1993 года рождения, который находился на проезжей части, возле ранее произошедшего ДТП в четвертой полосе в попутном направлении", - говорится в сообщении.После этого "шестерка" врезалась в стоявшую на проезжей части после ДТП иномарку Haval F-7, а та в свою очередь в Mercedec Benz E-200, столкновение с которым уже произошло ранее. Водителей в автомобилях не было."В результате ДТП погиб пешеход, мужчина 1993 года рождения, также водитель автомобиля ВАЗ-2106. Пассажир автомобиля ВАЗ-2106 доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется", - добавили в ГИБДД.
https://ria.ru/20220911/dtp-1815933698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, гибдд мвд рф
Происшествия, Новосибирск, ГИБДД МВД РФ
В Новосибирске лишенный прав водитель насмерть сбил человека
В Новосибирске лишенный прав водитель насмерть сбил человека и погиб сам
НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Лишенный прав водитель "шестерки" в ночь на вторник насмерть сбил мужчину на улице Большевистская в Новосибирске, врезался в стоящие автомобили и погиб сам, сообщает городское управление ГИБДД.
По предварительной информации, около полуночи водитель 1983 года рождения, ранее лишенный водительских прав за вождение в нетрезвом виде, на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по улице Большевистская со стороны площади Будагова в сторону улицы Обская.
"У дома 103 по улице Большевистская совершил наезд на пешехода 1993 года рождения, который находился на проезжей части, возле ранее произошедшего ДТП в четвертой полосе в попутном направлении", - говорится в сообщении.
После этого "шестерка" врезалась в стоявшую на проезжей части после ДТП иномарку Haval F-7, а та в свою очередь в Mercedec Benz E-200, столкновение с которым уже произошло ранее. Водителей в автомобилях не было.
"В результате ДТП погиб пешеход, мужчина 1993 года рождения, также водитель автомобиля ВАЗ-2106. Пассажир автомобиля ВАЗ-2106 доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется", - добавили в ГИБДД.