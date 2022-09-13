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В США предрекли провал попытки ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 13.09.2022
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В США предрекли провал попытки ограничить цену на российскую нефть
В США предрекли провал попытки ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 13.09.2022
В США предрекли провал попытки ограничить цену на российскую нефть
Возможное соглашение стран Запада об ограничении цен на российскую нефть окажется безрезультатным, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:07
2022-09-13T13:31
экономика
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Возможное соглашение стран Запада об ограничении цен на российскую нефть окажется безрезультатным, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев.По мнению Королева, заключенный документ постепенно окажется неактуальным, а сама цель подобного геополитического инструмента — это "демонстрация силы".Он также указал на нежелание Индии и Китая следовать санкционной стратегии США и их союзников."Экономика Индии извлекла выгоду из европейских санкций, потому что страна стала главным поставщиком переработанной российской нефти в Европу. Индия и Китай получают гигантскую прибыль, перерабатывая эту нефть", — заявил Королев. Эксперт также указал, что Запад уже покупает на сером рынке энергоресурсы, добытые Москвой, значительно переплачивая за черное золото.Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта черного золота из России. Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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экономика, владимир путин, россия, сша, индия
Экономика, Владимир Путин, Россия, США, Индия
09:07 13.09.2022 (обновлено: 13:31 13.09.2022)
 
В США предрекли провал попытки ограничить цену на российскую нефть

Американский инвестор Королев: попытка ограничить цену на нефть окажется безрезультатной

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Возможное соглашение стран Запада об ограничении цен на российскую нефть окажется безрезультатным, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев.

"Новое соглашение, скорее всего, официально вступит в силу, но фактически окажется безрезультатным из-за множества исключений, пробелов, отсутствия правоприменения в рыночных реалиях и потребности западных стран поддерживать свои экономики", — объяснил специалист.

По мнению Королева, заключенный документ постепенно окажется неактуальным, а сама цель подобного геополитического инструмента — это "демонстрация силы".
Он также указал на нежелание Индии и Китая следовать санкционной стратегии США и их союзников.
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"Экономика Индии извлекла выгоду из европейских санкций, потому что страна стала главным поставщиком переработанной российской нефти в Европу. Индия и Китай получают гигантскую прибыль, перерабатывая эту нефть", — заявил Королев.
Эксперт также указал, что Запад уже покупает на сером рынке энергоресурсы, добытые Москвой, значительно переплачивая за черное золото.
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта черного золота из России.
Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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