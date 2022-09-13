https://ria.ru/20220913/neft-1816377681.html

В США предрекли провал попытки ограничить цену на российскую нефть

В США предрекли провал попытки ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 13.09.2022

В США предрекли провал попытки ограничить цену на российскую нефть

Возможное соглашение стран Запада об ограничении цен на российскую нефть окажется безрезультатным, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:07

2022-09-13T09:07

2022-09-13T13:31

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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Возможное соглашение стран Запада об ограничении цен на российскую нефть окажется безрезультатным, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев.По мнению Королева, заключенный документ постепенно окажется неактуальным, а сама цель подобного геополитического инструмента — это "демонстрация силы".Он также указал на нежелание Индии и Китая следовать санкционной стратегии США и их союзников."Экономика Индии извлекла выгоду из европейских санкций, потому что страна стала главным поставщиком переработанной российской нефти в Европу. Индия и Китай получают гигантскую прибыль, перерабатывая эту нефть", — заявил Королев. Эксперт также указал, что Запад уже покупает на сером рынке энергоресурсы, добытые Москвой, значительно переплачивая за черное золото.Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта черного золота из России. Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220912/neft-1816086005.html

https://ria.ru/20220911/neft-1816042906.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия, сша, индия