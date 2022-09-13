https://ria.ru/20220913/navodnenie-1816580584.html

В Судане 129 человек погибли из-за наводнений с начала сезона дождей

В Судане 129 человек погибли из-за наводнений с начала сезона дождей - РИА Новости, 13.09.2022

В Судане 129 человек погибли из-за наводнений с начала сезона дождей

Наводнения в Судане унесли жизни 129 человек, число пострадавших возросло до 120, сообщил Национальный совет гражданской обороны при министерстве внутренних дел РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:29

2022-09-13T19:29

2022-09-13T19:30

в мире

судан

наводнение

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816579860_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_ed10c09e0b823fe99e71f50ffe52dda1.jpg

ХАРТУМ, 13 сен - РИА Новости. Наводнения в Судане унесли жизни 129 человек, число пострадавших возросло до 120, сообщил Национальный совет гражданской обороны при министерстве внутренних дел страны.Сезон проливных дождей в Судане практически каждый год начинается в июне и длится до октября."Число погибших в результате наводнений с начала сезона возросло до 129 человек, пострадавших - до 120, разрушено более 15 тысяч жилых домов", - говорится в заявлении совета.В начале сентября силы гражданской обороны сообщали о 112 погибших и 115 пострадавших.Ранее суданское правительство обратилось к международному сообществу с просьбой помочь тысячам людей, оставшихся без крова в результате наводнений. Особенно сильно в этом году пострадала провинция Эль-Гезира к югу от Хартума. Гуманитарную помощь суданцам оказывают в том числе Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

https://ria.ru/20220904/snimki-1814316660.html

https://ria.ru/20220912/somali-1816300954.html

судан

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, судан, наводнение, африка