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В Судане 129 человек погибли из-за наводнений с начала сезона дождей - РИА Новости, 13.09.2022
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В Судане 129 человек погибли из-за наводнений с начала сезона дождей
В Судане 129 человек погибли из-за наводнений с начала сезона дождей - РИА Новости, 13.09.2022
В Судане 129 человек погибли из-за наводнений с начала сезона дождей
Наводнения в Судане унесли жизни 129 человек, число пострадавших возросло до 120, сообщил Национальный совет гражданской обороны при министерстве внутренних дел РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:29
2022-09-13T19:30
в мире
судан
наводнение
африка
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ХАРТУМ, 13 сен - РИА Новости. Наводнения в Судане унесли жизни 129 человек, число пострадавших возросло до 120, сообщил Национальный совет гражданской обороны при министерстве внутренних дел страны.Сезон проливных дождей в Судане практически каждый год начинается в июне и длится до октября."Число погибших в результате наводнений с начала сезона возросло до 129 человек, пострадавших - до 120, разрушено более 15 тысяч жилых домов", - говорится в заявлении совета.В начале сентября силы гражданской обороны сообщали о 112 погибших и 115 пострадавших.Ранее суданское правительство обратилось к международному сообществу с просьбой помочь тысячам людей, оставшихся без крова в результате наводнений. Особенно сильно в этом году пострадала провинция Эль-Гезира к югу от Хартума. Гуманитарную помощь суданцам оказывают в том числе Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.
https://ria.ru/20220904/snimki-1814316660.html
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в мире, судан, наводнение, африка
В мире, Судан, Наводнение, Африка
19:29 13.09.2022 (обновлено: 19:30 13.09.2022)
 
В Судане 129 человек погибли из-за наводнений с начала сезона дождей

В Судане 129 человек погибли, до 120 пострадали из-за наводнений с начала сезона дождей

© AP Photo / Sami MohamedПоследствия наводнений в Судане
Последствия наводнений в Судане - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Sami Mohamed
Последствия наводнений в Судане. Архивное фото
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ХАРТУМ, 13 сен - РИА Новости. Наводнения в Судане унесли жизни 129 человек, число пострадавших возросло до 120, сообщил Национальный совет гражданской обороны при министерстве внутренних дел страны.
Сезон проливных дождей в Судане практически каждый год начинается в июне и длится до октября.
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"Число погибших в результате наводнений с начала сезона возросло до 129 человек, пострадавших - до 120, разрушено более 15 тысяч жилых домов", - говорится в заявлении совета.
В начале сентября силы гражданской обороны сообщали о 112 погибших и 115 пострадавших.
Ранее суданское правительство обратилось к международному сообществу с просьбой помочь тысячам людей, оставшихся без крова в результате наводнений. Особенно сильно в этом году пострадала провинция Эль-Гезира к югу от Хартума. Гуманитарную помощь суданцам оказывают в том числе Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.
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