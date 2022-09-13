https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html

Офис Зеленского заявил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО

Офис Зеленского заявил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО - РИА Новости, 13.09.2022

Офис Зеленского заявил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО, возможное соглашение о гарантиях безопасности не является РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:37

2022-09-13T14:37

2022-09-13T14:53

в мире

украина

нато

владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО, возможное соглашение о гарантиях безопасности не является его заменой.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Соглашение о гарантиях безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО - это способ обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится", - написал Ермак в своем Telegram-канале.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.Внеблоковый и безъядерный статус Украины обсуждался в ходе российско-украинских переговоров, которые начались в конце февраля, но позже были заморожены.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, владимир зеленский, андрей ермак