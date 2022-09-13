Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/naemniki-1816408837.html
Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска
Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска - РИА Новости, 13.09.2022
Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска
В районе Святогорска польских наемников в составе войск Украины больше, чем самих украинцев, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:18
2022-09-13T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
святогорск
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f0a02fe58f21b5337736ec2271ac76d7.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В районе Святогорска польских наемников в составе войск Украины больше, чем самих украинцев, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Роль поляков, польских наемников - она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причем в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220912/naemniki-1816331917.html
святогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_783b7a2d92ab927d8a71b35074dc3536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, святогорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Святогорск, Вооруженные силы Украины
11:18 13.09.2022
 
Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска

Глава ДНР Пушилин: в районе Святогорска польских наемников больше, чем украинских военных

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В районе Святогорска польских наемников в составе войск Украины больше, чем самих украинцев, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Роль поляков, польских наемников - она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причем в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Вид на жилые кварталы в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 19:49Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ опубликовали видео с наемниками из США на въезде в Изюм
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинСвятогорскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала