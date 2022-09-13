https://ria.ru/20220913/naemniki-1816408837.html
Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска
Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска - РИА Новости, 13.09.2022
Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска
В районе Святогорска польских наемников в составе войск Украины больше, чем самих украинцев, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:18
2022-09-13T11:18
2022-09-13T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
святогорск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В районе Святогорска польских наемников в составе войск Украины больше, чем самих украинцев, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Роль поляков, польских наемников - она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причем в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220912/naemniki-1816331917.html
святогорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, святогорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Святогорск, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска
Глава ДНР Пушилин: в районе Святогорска польских наемников больше, чем украинских военных