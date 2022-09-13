https://ria.ru/20220913/naemniki-1816408837.html

Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска

Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска - РИА Новости, 13.09.2022

Пушилин рассказал о польских наемниках в районе Святогорска

В районе Святогорска польских наемников в составе войск Украины больше, чем самих украинцев, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:18

2022-09-13T11:18

2022-09-13T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

святогорск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В районе Святогорска польских наемников в составе войск Украины больше, чем самих украинцев, заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Роль поляков, польских наемников - она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причем в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220912/naemniki-1816331917.html

святогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, денис пушилин, святогорск, вооруженные силы украины