https://ria.ru/20220913/naemniki-1816399345.html
Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин
Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.09.2022
Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин
Родные страны иностранных наемников, пойманных и осужденных в ДНР, фактически их бросили, с представителями республики по их поводу до сих пор никто не... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:51
2022-09-13T10:51
2022-09-13T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_5e0340c147bb92d5047bbdc1cb38da13.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Родные страны иностранных наемников, пойманных и осужденных в ДНР, фактически их бросили, с представителями республики по их поводу до сих пор никто не контактировал, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По факту да... Пример плохой для всех тех желающих, которые хотят поехать зарабатывать деньги, убивая русских на освобожденных территориях, а также в республиках Донбасса", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев LIVE", комментируя реплику ведущего о том, что по факту иностранных наемников бросили.Он также рассказал о том, в каком состоянии находится суд и следствие над ними: "Все в рамках нашего законодательства, то есть апелляция сейчас проходит по тем, кому вынесены приговоры. Никаких изменений нет, никто не выходил на связь из тех стран, из которых они прибыли".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f0c7440fdd0045b576619fc62dd8a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:51 13.09.2022 (обновлено: 11:07 13.09.2022)
Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что представители стран не выходят на контакт с ДНР по наемникам