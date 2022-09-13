Рейтинг@Mail.ru
Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/naemniki-1816399345.html
Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин
Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.09.2022
Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин
Родные страны иностранных наемников, пойманных и осужденных в ДНР, фактически их бросили, с представителями республики по их поводу до сих пор никто не... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:51
2022-09-13T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_5e0340c147bb92d5047bbdc1cb38da13.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Родные страны иностранных наемников, пойманных и осужденных в ДНР, фактически их бросили, с представителями республики по их поводу до сих пор никто не контактировал, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По факту да... Пример плохой для всех тех желающих, которые хотят поехать зарабатывать деньги, убивая русских на освобожденных территориях, а также в республиках Донбасса", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев LIVE", комментируя реплику ведущего о том, что по факту иностранных наемников бросили.Он также рассказал о том, в каком состоянии находится суд и следствие над ними: "Все в рамках нашего законодательства, то есть апелляция сейчас проходит по тем, кому вынесены приговоры. Никаких изменений нет, никто не выходил на связь из тех стран, из которых они прибыли".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f0c7440fdd0045b576619fc62dd8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:51 13.09.2022 (обновлено: 11:07 13.09.2022)
 
Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что представители стран не выходят на контакт с ДНР по наемникам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Родные страны иностранных наемников, пойманных и осужденных в ДНР, фактически их бросили, с представителями республики по их поводу до сих пор никто не контактировал, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"По факту да... Пример плохой для всех тех желающих, которые хотят поехать зарабатывать деньги, убивая русских на освобожденных территориях, а также в республиках Донбасса", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев LIVE", комментируя реплику ведущего о том, что по факту иностранных наемников бросили.
Он также рассказал о том, в каком состоянии находится суд и следствие над ними: "Все в рамках нашего законодательства, то есть апелляция сейчас проходит по тем, кому вынесены приговоры. Никаких изменений нет, никто не выходил на связь из тех стран, из которых они прибыли".
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала