https://ria.ru/20220913/naemniki-1816399345.html

Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин

Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.09.2022

Наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны, заявил Пушилин

Родные страны иностранных наемников, пойманных и осужденных в ДНР, фактически их бросили, с представителями республики по их поводу до сих пор никто не... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:51

2022-09-13T10:51

2022-09-13T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Родные страны иностранных наемников, пойманных и осужденных в ДНР, фактически их бросили, с представителями республики по их поводу до сих пор никто не контактировал, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По факту да... Пример плохой для всех тех желающих, которые хотят поехать зарабатывать деньги, убивая русских на освобожденных территориях, а также в республиках Донбасса", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев LIVE", комментируя реплику ведущего о том, что по факту иностранных наемников бросили.Он также рассказал о том, в каком состоянии находится суд и следствие над ними: "Все в рамках нашего законодательства, то есть апелляция сейчас проходит по тем, кому вынесены приговоры. Никаких изменений нет, никто не выходил на связь из тех стран, из которых они прибыли".

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр