https://ria.ru/20220913/muzei-1816228939.html

Выставка-медитация открылась в музее современного искусства в Москве

Выставка-медитация открылась в музее современного искусства в Москве - РИА Новости, 13.09.2022

Выставка-медитация открылась в музее современного искусства в Москве

Выставка работ Сергея Филатова "Я слышу тебя" открылась в Москве. Это совместный проект Московского музея современного искусства (ММОМА) и галереи "Триумф". РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:00

2022-09-13T12:00

2022-09-13T12:00

технологии

сергей филатов

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Выставка работ Сергея Филатова "Я слышу тебя" открылась в Москве. Это совместный проект Московского музея современного искусства (ММОМА) и галереи "Триумф".Художник работает на пересечении нескольких жанров. Для новой экспозиции он создал аудио-скульптуры, кинетические инсталляции, авторские музыкальные инструменты, чтобы познакомить посетителей с особенностями звучания.Через арт-объекты мастер обращается к "восприятию как таковому и создает для зрителя ситуации, когда оно может стать многогранным".В экспозиции представлены новые и уже известные работы художника. Их звучание становится самостоятельным объектом, который физически передается через резонирующие предметы. Его можно по-разному интерпретировать в том или ином пространстве.Но большинство произведений посетители увидят и услышат впервые, во всяком случае в такой сборке и соединении.Одно из новых творений — аудио-световое "Поле флуктуаций". Здесь звук формируется благодаря хаотичному движению небольших шаров по металлической поверхности.Особая работа, объединяющая несколько других, располагается на втором этаже музея. Сочетание звуков разной динамики — тихих и более интенсивных, звонких и глухих, позволит воспринять акустические нюансы в реальном времени. По словам куратора, при создании и инсталлировании произведения со звуком и светом требуют более тщательного внимания и точности, и самое важное — времени.Проект задуман как пространство для диалога. По мере того, как посетитель проходит через залы, произведения выстраиваются в сложносочиненную, многоуровневую композицию.Выставка "Я слышу тебя" будет открыта до 23 октября.

https://ria.ru/20220907/vystavka-1815119633.html

https://ria.ru/20220902/tretyakovka-1814107910.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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