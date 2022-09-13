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Выставка-медитация открылась в музее современного искусства в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
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Выставка-медитация открылась в музее современного искусства в Москве
Выставка-медитация открылась в музее современного искусства в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
Выставка-медитация открылась в музее современного искусства в Москве
Выставка работ Сергея Филатова "Я слышу тебя" открылась в Москве. Это совместный проект Московского музея современного искусства (ММОМА) и галереи "Триумф". РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:00
2022-09-13T12:00
технологии
сергей филатов
москва
московский музей современного искусства
культура
музеи
новости культуры
выставки
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Выставка работ Сергея Филатова "Я слышу тебя" открылась в Москве. Это совместный проект Московского музея современного искусства (ММОМА) и галереи "Триумф".Художник работает на пересечении нескольких жанров. Для новой экспозиции он создал аудио-скульптуры, кинетические инсталляции, авторские музыкальные инструменты, чтобы познакомить посетителей с особенностями звучания.Через арт-объекты мастер обращается к "восприятию как таковому и создает для зрителя ситуации, когда оно может стать многогранным".В экспозиции представлены новые и уже известные работы художника. Их звучание становится самостоятельным объектом, который физически передается через резонирующие предметы. Его можно по-разному интерпретировать в том или ином пространстве.Но большинство произведений посетители увидят и услышат впервые, во всяком случае в такой сборке и соединении.Одно из новых творений — аудио-световое "Поле флуктуаций". Здесь звук формируется благодаря хаотичному движению небольших шаров по металлической поверхности.Особая работа, объединяющая несколько других, располагается на втором этаже музея. Сочетание звуков разной динамики — тихих и более интенсивных, звонких и глухих, позволит воспринять акустические нюансы в реальном времени. По словам куратора, при создании и инсталлировании произведения со звуком и светом требуют более тщательного внимания и точности, и самое важное — времени.Проект задуман как пространство для диалога. По мере того, как посетитель проходит через залы, произведения выстраиваются в сложносочиненную, многоуровневую композицию.Выставка "Я слышу тебя" будет открыта до 23 октября.
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технологии, сергей филатов, москва, московский музей современного искусства, музеи, новости культуры, выставки, куда сходить
Технологии, Сергей Филатов, Москва, Московский музей современного искусства, Культура, Музеи, Новости культуры, Выставки, куда сходить
12:00 13.09.2022
 
Выставка-медитация открылась в музее современного искусства в Москве

На аудио-выставке ММОМА и галереи "Триумф" представлены работы Сергея Филатова

© Фото : пресс-служба ММОМАВыставка Сергея Филатова "Я слышу тебя"
Выставка Сергея Филатова Я слышу тебя - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : пресс-служба ММОМА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Выставка работ Сергея Филатова "Я слышу тебя" открылась в Москве. Это совместный проект Московского музея современного искусства (ММОМА) и галереи "Триумф".
Художник работает на пересечении нескольких жанров. Для новой экспозиции он создал аудио-скульптуры, кинетические инсталляции, авторские музыкальные инструменты, чтобы познакомить посетителей с особенностями звучания.

"Выставка продолжает эксперименты художника со звуком, светом, движением, — рассказала куратор Марина Бобылева. — Каждый зал — это новое состояние или ситуация, с которой встречается посетитель. Это опыт вслушивания, всматривания, концентрации внимания на деталях, которые неразличимы в регулярном плотном городском шуме".

Через арт-объекты мастер обращается к "восприятию как таковому и создает для зрителя ситуации, когда оно может стать многогранным".
В экспозиции представлены новые и уже известные работы художника. Их звучание становится самостоятельным объектом, который физически передается через резонирующие предметы. Его можно по-разному интерпретировать в том или ином пространстве.
© Фото : пресс-служба ММОМАВыставка Сергея Филатова "Я слышу тебя"
Выставка Сергея Филатова Я слышу тебя - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : пресс-служба ММОМА
Выставка Сергея Филатова "Я слышу тебя"
Но большинство произведений посетители увидят и услышат впервые, во всяком случае в такой сборке и соединении.
Одно из новых творений — аудио-световое "Поле флуктуаций". Здесь звук формируется благодаря хаотичному движению небольших шаров по металлической поверхности.
Особая работа, объединяющая несколько других, располагается на втором этаже музея. Сочетание звуков разной динамики — тихих и более интенсивных, звонких и глухих, позволит воспринять акустические нюансы в реальном времени.
По словам куратора, при создании и инсталлировании произведения со звуком и светом требуют более тщательного внимания и точности, и самое важное — времени.
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"После сборки все части работы проверяются, многократно тестируются, — поясняет Бобылева. — Их экспонирование зависит от помещения, они имеют объем, фактуру, особые технические характеристики — все эти параметры требуют проработки в зале музея и зависят от многих факторов. Это тоже требует большего времени. Зато результат может стать удивительным и, порой, неожиданным".

Проект задуман как пространство для диалога. По мере того, как посетитель проходит через залы, произведения выстраиваются в сложносочиненную, многоуровневую композицию.

"Посетитель может выключиться из рутинного ритма и получить новый опыт, который для каждого может стать уникальным", — отмечает куратор.

Выставка "Я слышу тебя" будет открыта до 23 октября.
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