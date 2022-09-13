https://ria.ru/20220913/moryak-1816487851.html

Моряк, осужденный в Кабо-Верде, сможет отбывать остаток срока в России

Моряк, осужденный в Кабо-Верде, сможет отбывать остаток срока в России - РИА Новости, 13.09.2022

Моряк, осужденный в Кабо-Верде, сможет отбывать остаток срока в России

Ленинский районный суд Мурманска признал приговор российскому моряку, осужденному в Кабо-Верде на 8 лет за контрабанду кокаина, что позволит ему отбыть остаток... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:40

2022-09-13T14:40

2022-09-13T14:40

происшествия

кабо-верде

россия

мурманск

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МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Мурманска признал приговор российскому моряку, осужденному в Кабо-Верде на 8 лет за контрабанду кокаина, что позволит ему отбыть остаток срока в РФ, сообщила пресс-служба суда.В 2020 году суд Кабо-Верде признал моряка российского судна Eser виновным в незаконном обороте наркотиков, и приговорил к восьми годам тюрьмы. По версии следствия, в январе 2019 года он, занимая должность кока на грузовом судне под флагом Панамы, вместе с другими членами экипажа участвовал в транспортировке и контрабанде наркотиков.В африканской тюрьме мужчина провел более 3,5 года. Решением Ленинского райсуда Мурманска действия моряка квалифицированы по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконная перевозка наркотических средств в особо крупном размере)."Срок наказания, которое осужденный должен отбыть в Российской Федерации составляет четыре года, четыре месяца и 21 день в исправительной колонии строгого режима. Окончание срока отбывания осужденным наказания - 30 января 2027 года", - говорится в сообщении суда.Это уже второй случай, когда российский суд признал приговор Кабо-Верде по этому делу. Отмечается, что суд рассматривает еще несколько аналогичных материалов об экстрадиции осужденных моряков.Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано зимой 2019 года, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. По заявлению полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 9,57 тонны тюков с кокаином. Были задержаны 12 россиян, в том числе из Мурманской области, включая капитана судна, позже один моряк скончался в предварительном заключении.

https://ria.ru/20200126/1563888259.html

https://ria.ru/20200201/1564146084.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кабо-верде, россия, мурманск