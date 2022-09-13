https://ria.ru/20220913/mladich-1816557696.html

Генералу Младичу в тюрьме стало хуже, сообщил его сын

Генералу Младичу в тюрьме стало хуже, сообщил его сын - РИА Новости, 13.09.2022

Генералу Младичу в тюрьме стало хуже, сообщил его сын

Состояние бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюремной больнице в Гааге стало хуже, он почти не может говорить, заявил РИА... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:41

2022-09-13T17:41

2022-09-13T18:22

ратко младич

судебный процесс по делу ратко младича

в мире

дарко младич

гаага

международный трибунал по бывшей югославии

сербия

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Состояние бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюремной больнице в Гааге стало хуже, он почти не может говорить, заявил РИА Новости его сын Дарко Младич.Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в июне 2021 года утвердили пожизненный приговор ныне 80-летнему генералу Младичу по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в Сребренице в июле 1995 года. Власти Сербии и РС БиГ выразили несогласие с вердиктом.Как заявлял РИА Новости его сын в субботу, Младича-старшего на днях поместили сначала в гражданскую больницу в Гааге, затем перевели в тюремный лазарет. К мужу в Гаагу отправилась супруга генерала Босилька Младич."Сегодня во второй половине дня разговаривал с ней по телефону, когда она вышла от него, он сегодня хуже, чем был вчера. Вчера я с ним разговаривал по телефону одну минуту, а сегодня он не смог говорить. Доктор, который беседовал там с матерью, ничего нового ей не сказал, только что были некоторые перемены в терапии, но не сообщил, какие", - рассказал Дарко Младич. По его словам, тюремные врачи говорят, что речь идет о воспалении с жидкостью в легких, которое сопровождается сердечной недостаточностью."Среди полученных от них в минувший четверг документов нет результатов УЗИ сердца, рентгена легких, не хватает и других ключевых анализов, картина неполная. Поэтому мы подготовили двух докторов – пульмонолога и кардиолога – и сегодня подали заявку, чтобы они отправились туда и провели осмотр, выяснили, какого его состояние. Сейчас ожидаем ответ на запрос", - указал Младич-младший.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

https://ria.ru/20220910/mladich-1815826710.html

https://ria.ru/20210609/mladich-1736303368.html

https://ria.ru/20210608/mladich-1736185021.html

гаага

сербия

босния и герцеговина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ратко младич, судебный процесс по делу ратко младича, в мире, дарко младич, гаага, международный трибунал по бывшей югославии, сербия, босния и герцеговина