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В Германии требуют открыть "Северный поток–2"

В Германии требуют открыть "Северный поток–2" - РИА Новости, 13.09.2022

В Германии требуют открыть "Северный поток–2"

В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:10

2022-09-13T13:10

2022-09-13T13:10

германия

лейпциг

северный поток — 2

видео

европа

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В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия.

германия

лейпциг

европа

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2022

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Германии требуют открыть "Северный поток–2" В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия. 2022-09-13T13:10 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

германия, лейпциг, северный поток — 2, видео, европа, видео