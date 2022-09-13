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В Германии требуют открыть "Северный поток–2" - РИА Новости, 13.09.2022
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В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
В Германии требуют открыть "Северный поток–2" - РИА Новости, 13.09.2022
В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:10
2022-09-13T13:10
германия
лейпциг
северный поток — 2
видео
европа
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В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия.
германия
лейпциг
европа
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60
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В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия.
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германия, лейпциг, северный поток — 2, видео, европа, видео
Германия, Лейпциг, Северный поток — 2, Видео, Европа
В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия.
2022-09-13T13:10
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13:10 13.09.2022
 

В Германии требуют открыть "Северный поток–2"

Читать ria.ru в
В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия.
 
ГерманияЛейпцигСеверный поток — 2ВидеоЕвропа
 
 
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