https://ria.ru/20220913/miting-1816448872.html
В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
В Германии требуют открыть "Северный поток–2" - РИА Новости, 13.09.2022
В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:10
2022-09-13T13:10
2022-09-13T13:10
германия
лейпциг
северный поток — 2
видео
европа
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В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия.
германия
лейпциг
европа
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия.
2022-09-13T13:10
true
PT0M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, лейпциг, северный поток — 2, видео, европа, видео
Германия, Лейпциг, Северный поток — 2, Видео, Европа
В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия.
2022-09-13T13:10
true
PT0M49S
В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
В Лейпциге около тысячи человек вышли на митинг против инфляции и повышения цен на электроэнергию. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения всех поставок оружия.