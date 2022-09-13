Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/mirotvorets-1816615217.html
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец"
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 13.09.2022
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец"
Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном на сайте... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:54
2022-09-13T23:54
в мире
россия
юнисеф
оон
украина
сайт "миротворец"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148739/95/1487399559_0:264:2970:1935_1920x0_80_0_0_8fd4b1ef561ca1b409f929e1741f1720.jpg
ООН, 13 сен – РИА Новости. Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН."С октября 2021 года Россия неоднократно публично и по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратить внимание на противоправную деятельность украинского националистического сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних. На настоящий момент на указанном ресурсе размещена личная информация, включая домашние адреса, как минимум 327 детей, что создает прямую угрозу их жизни и безопасности", - говорится в комментарии."Призываем ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов при реализации своего мандата по "защите всех детей во всем мире" и осудить очевидные нарушения прав детей в связи с деятельностью сайта "Миротворец", - заявляет постпредство.
https://ria.ru/20220908/voenkor-1815310478.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148739/95/1487399559_93:0:2882:2092_1920x0_80_0_0_ca7cc36590cec91d251e4a5ae4ea3bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, юнисеф, оон, украина, сайт "миротворец"
В мире, Россия, ЮНИСЕФ, ООН, Украина, Сайт "Миротворец"
23:54 13.09.2022
 
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец"

Постпредство России в ООН призвало ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец"

© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен – РИА Новости. Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН.
"С октября 2021 года Россия неоднократно публично и по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратить внимание на противоправную деятельность украинского националистического сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних. На настоящий момент на указанном ресурсе размещена личная информация, включая домашние адреса, как минимум 327 детей, что создает прямую угрозу их жизни и безопасности", - говорится в комментарии.
"Призываем ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов при реализации своего мандата по "защите всех детей во всем мире" и осудить очевидные нарушения прав детей в связи с деятельностью сайта "Миротворец", - заявляет постпредство.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 08:46Специальная военная операция на Украине
Американский военкор: мне стыдно, что власти США поддерживают "Миротворец"
 
В миреРоссияЮНИСЕФООНУкраинаСайт "Миротворец"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала