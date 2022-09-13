https://ria.ru/20220913/mirotvorets-1816615217.html
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец"
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 13.09.2022
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец"
Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном на сайте... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:54
2022-09-13T23:54
2022-09-13T23:54
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН."С октября 2021 года Россия неоднократно публично и по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратить внимание на противоправную деятельность украинского националистического сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних. На настоящий момент на указанном ресурсе размещена личная информация, включая домашние адреса, как минимум 327 детей, что создает прямую угрозу их жизни и безопасности", - говорится в комментарии."Призываем ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов при реализации своего мандата по "защите всех детей во всем мире" и осудить очевидные нарушения прав детей в связи с деятельностью сайта "Миротворец", - заявляет постпредство.
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в мире, россия, юнисеф, оон, украина, сайт "миротворец"
В мире, Россия, ЮНИСЕФ, ООН, Украина, Сайт "Миротворец"
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец"
Постпредство России в ООН призвало ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец"