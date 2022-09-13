https://ria.ru/20220913/mikroelektronika-1816373659.html

СМИ рассказали об обновленной стратегии развития микроэлектроники России

СМИ рассказали об обновленной стратегии развития микроэлектроники России - РИА Новости, 13.09.2022

СМИ рассказали об обновленной стратегии развития микроэлектроники России

Минпромторг подготовил обновленную концепцию государственной политики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:27

2022-09-13T08:27

2022-09-13T08:27

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минпромторг подготовил обновленную концепцию государственной политики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ и источники.Отмечается, что в проекте "Основ государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу" зафиксированы ключевые проблемы отрасли: технологическое отставание от мирового уровня на 10-15 лет, зависимость от зарубежных технологий и материалов, острый кадровый дефицит, нехватка производственных мощностей, низкая инвестиционная привлекательность отрасли.Также обращается внимание на такие проблемы, как трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм, невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой и высокая стоимость производства компонентов в России. Министерство отмечает и недобросовестную конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков электроники.Для исправления ситуации Минпромторг предлагает участникам рынка координировать исследования в области передовых технологий, увеличить мощности в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами, создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники, пишет издание.Газета сообщает, что реализации этих инициатив должен поспособствовать упрощенный доступ производителей к грантам, субсидиям и кредитам на льготных условиях. По замыслу Минпромторга, меры поддержки будут осуществляться до 2030 года, в дальнейшем российская микроэлектроника начнет экспансию на международные рынки.

https://ria.ru/20220912/razrabotchiki-1816092637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)