https://ria.ru/20220913/mikroelektronika-1816373659.html
СМИ рассказали об обновленной стратегии развития микроэлектроники России
СМИ рассказали об обновленной стратегии развития микроэлектроники России - РИА Новости, 13.09.2022
СМИ рассказали об обновленной стратегии развития микроэлектроники России
Минпромторг подготовил обновленную концепцию государственной политики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:27
2022-09-13T08:27
2022-09-13T08:27
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минпромторг подготовил обновленную концепцию государственной политики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ и источники.Отмечается, что в проекте "Основ государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу" зафиксированы ключевые проблемы отрасли: технологическое отставание от мирового уровня на 10-15 лет, зависимость от зарубежных технологий и материалов, острый кадровый дефицит, нехватка производственных мощностей, низкая инвестиционная привлекательность отрасли.Также обращается внимание на такие проблемы, как трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм, невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой и высокая стоимость производства компонентов в России. Министерство отмечает и недобросовестную конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков электроники.Для исправления ситуации Минпромторг предлагает участникам рынка координировать исследования в области передовых технологий, увеличить мощности в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами, создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники, пишет издание.Газета сообщает, что реализации этих инициатив должен поспособствовать упрощенный доступ производителей к грантам, субсидиям и кредитам на льготных условиях. По замыслу Минпромторга, меры поддержки будут осуществляться до 2030 года, в дальнейшем российская микроэлектроника начнет экспансию на международные рынки.
https://ria.ru/20220912/razrabotchiki-1816092637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
СМИ рассказали об обновленной стратегии развития микроэлектроники России
"Коммерсант": Минпромторг подготовил обновленную стратегию развития микроэлектроники
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Минпромторг подготовил обновленную концепцию государственной политики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант
" со ссылкой на соответствующий документ и источники.
Отмечается, что в проекте "Основ государственной политики РФ
в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу" зафиксированы ключевые проблемы отрасли: технологическое отставание от мирового уровня на 10-15 лет, зависимость от зарубежных технологий и материалов, острый кадровый дефицит, нехватка производственных мощностей, низкая инвестиционная привлекательность отрасли.
Также обращается внимание на такие проблемы, как трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм, невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой и высокая стоимость производства компонентов в России. Министерство отмечает и недобросовестную конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков электроники.
Для исправления ситуации Минпромторг предлагает участникам рынка координировать исследования в области передовых технологий, увеличить мощности в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами, создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники, пишет издание.
Газета сообщает, что реализации этих инициатив должен поспособствовать упрощенный доступ производителей к грантам, субсидиям и кредитам на льготных условиях. По замыслу Минпромторга, меры поддержки будут осуществляться до 2030 года, в дальнейшем российская микроэлектроника начнет экспансию на международные рынки.