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Российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/mi-35-1816373527.html
Российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
Российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом - РИА Новости, 13.09.2022
Российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:25
2022-09-13T09:39
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
россия
ми-35
в мире
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщило Минобороны.В экипаж Ми-35 армейской авиации Западного военного округа входят майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин. Они обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению киевского режима на Изюмском направлении. Летчики совершали не менее пяти боевых вылетов в сутки как днем, так и в ночное время.Их действия позволили остановить продвижение украинских войск и не дали противнику прорваться к российским оборонительным позициям.Минобороны также опубликовало видеокадры боевых вылетов Ми-35 и поражения целей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220912/kharkov-1816116254.html
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Работа экипажа российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе
Экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну, сообщили в Минобороны России.
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харьков, харьковская область, россия, ми-35, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Россия, Ми-35, В мире
08:25 13.09.2022 (обновлено: 09:39 13.09.2022)
 
Российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом

Минобороны: российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены", — говорится в публикации.
В экипаж Ми-35 армейской авиации Западного военного округа входят майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин. Они обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению киевского режима на Изюмском направлении. Летчики совершали не менее пяти боевых вылетов в сутки как днем, так и в ночное время.
Их действия позволили остановить продвижение украинских войск и не дали противнику прорваться к российским оборонительным позициям.
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Минобороны также опубликовало видеокадры боевых вылетов Ми-35 и поражения целей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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