08:25 13.09.2022 (обновлено: 09:39 13.09.2022)
Российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
Минобороны: российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены", — говорится в публикации.
В экипаж Ми-35 армейской авиации Западного военного округа входят майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин. Они обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению киевского режима на Изюмском направлении. Летчики совершали не менее пяти боевых вылетов в сутки как днем, так и в ночное время.
Их действия позволили остановить продвижение украинских войск и не дали противнику прорваться к российским оборонительным позициям.
Минобороны также опубликовало видеокадры боевых вылетов Ми-35 и поражения целей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.