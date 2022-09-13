https://ria.ru/20220913/mi-35-1816373527.html

Российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом

Российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом - РИА Новости, 13.09.2022

Российский Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом

Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:25

2022-09-13T08:25

2022-09-13T09:39

специальная военная операция на украине

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ми-35

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщило Минобороны.В экипаж Ми-35 армейской авиации Западного военного округа входят майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин. Они обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению киевского режима на Изюмском направлении. Летчики совершали не менее пяти боевых вылетов в сутки как днем, так и в ночное время.Их действия позволили остановить продвижение украинских войск и не дали противнику прорваться к российским оборонительным позициям.Минобороны также опубликовало видеокадры боевых вылетов Ми-35 и поражения целей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220912/kharkov-1816116254.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа экипажа российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну, сообщили в Минобороны России. 2022-09-13T08:25 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, харьковская область, россия, ми-35, в мире