https://ria.ru/20220913/meropriyatiya-1816559611.html

Представители России пропустят мероприятия в память Елизаветы II

Представители России пропустят мероприятия в память Елизаветы II - РИА Новости, 13.09.2022

Представители России пропустят мероприятия в память Елизаветы II

Российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британскими властями в связи с кончиной Елизаветы II, из-за... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:53

2022-09-13T17:53

2022-09-13T17:58

елизавета ii

умерла королева елизавета ii

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815575719_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a992c2e697a0710b0b31b35abcfa61a.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британскими властями в связи с кончиной Елизаветы II, из-за плачевного состояния двусторонних отношений и враждебного курса Лондона по отношению к Москве, сообщило посольство РФ в королевстве."Ввиду плачевного состояния российско-британских двусторонних связей, а также проводимого Лондоном, по существу, враждебного курса в отношении нашей страны российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британским правительством в связи с кончиной Королевы Елизаветы II", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжении РИА Новости.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

елизавета ii, умерла королева елизавета ii, россия