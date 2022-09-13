Представители России пропустят мероприятия в память Елизаветы II

Представители России не участвуют в протокольных мероприятиях из-за смерти Елизаветы II
Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.
Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.
Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.
Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.
Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.
Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.
Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.
Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.
На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.
На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.
Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.
Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.
Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.
Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.
В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.
В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.
Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.
Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.
Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.
Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.
Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.
Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.
Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.
Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.
Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.
Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.
Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.
Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.
И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.
И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.
Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.
Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.
Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.
Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.
Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.
Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.
На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.
Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.
Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.
В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.
Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.
Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.
Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.
Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.
Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.
Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.
И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.
Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.