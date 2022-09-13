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Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга - РИА Новости, 13.09.2022
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Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга
Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга - РИА Новости, 13.09.2022
Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:11
2022-09-13T10:26
экономика
михаил мишустин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части регулирования майнинга, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах", - сказано в сообщении."Доложить в правительство Российской Федерации о результатах, при необходимости с проектами соответствующих нормативных актов", - говорится в поручении.На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. Позже РИА Новости в ЦБ заявили, что речь при этом не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории России, а также о легализации криптобирж и криптообменников внутри страны.Также Моисеев пояснил, что прямых запретов проводить трансграничные операции в криптовалюте для российских резидентов нет, но в настоящее время не урегулирован вопрос обмена цифровых валют на фиатные, и Минфин планирует предложить Госдуме варианты устранения этого пробела в осеннюю сессию.
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экономика, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
10:11 13.09.2022 (обновлено: 10:26 13.09.2022)
 
Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга

Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов по регулированию майнинга

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части регулирования майнинга, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах", - сказано в сообщении.
"Доложить в правительство Российской Федерации о результатах, при необходимости с проектами соответствующих нормативных актов", - говорится в поручении.
На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. Позже РИА Новости в ЦБ заявили, что речь при этом не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории России, а также о легализации криптобирж и криптообменников внутри страны.
Также Моисеев пояснил, что прямых запретов проводить трансграничные операции в криптовалюте для российских резидентов нет, но в настоящее время не урегулирован вопрос обмена цифровых валют на фиатные, и Минфин планирует предложить Госдуме варианты устранения этого пробела в осеннюю сессию.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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В Госдуме допустили, что Россия станет лидером мирового майнинга
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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