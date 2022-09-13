https://ria.ru/20220913/mayning-1816387713.html

Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга

Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга - РИА Новости, 13.09.2022

Мишустин поручил согласовать проекты законов по регулированию майнинга

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:11

2022-09-13T10:11

2022-09-13T10:26

экономика

михаил мишустин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части регулирования майнинга, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах", - сказано в сообщении."Доложить в правительство Российской Федерации о результатах, при необходимости с проектами соответствующих нормативных актов", - говорится в поручении.На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. Позже РИА Новости в ЦБ заявили, что речь при этом не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории России, а также о легализации криптобирж и криптообменников внутри страны.Также Моисеев пояснил, что прямых запретов проводить трансграничные операции в криптовалюте для российских резидентов нет, но в настоящее время не урегулирован вопрос обмена цифровых валют на фиатные, и Минфин планирует предложить Госдуме варианты устранения этого пробела в осеннюю сессию.

https://ria.ru/20220527/mayning-1791282689.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии)