https://ria.ru/20220913/maski-1816375298.html

В Ульяновской области частично ввели масочный режим

В Ульяновской области частично ввели масочный режим - РИА Новости, 13.09.2022

В Ульяновской области частично ввели масочный режим

Масочный режим вводится в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты Ульяновской области с 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:53

2022-09-13T08:53

2022-09-13T09:16

распространение коронавируса

ульяновская область

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здоровье - общество

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САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Масочный режим вводится в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты Ульяновской области с 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, соответствующий указ подписал глава региона Алексей Русских."Согласно тексту документа, дополнительно к действующим ограничениям обязательного ношения масок в учреждениях здравоохранения устанавливается масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания", - говорится в сообщении.Отмечается, что в местах массового пребывания людей ношение масок носит рекомендательный характер.По информации пресс-службы, решение о введении ограничительных мер принято с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике COVID-19, установленных Минздравом России и Роспотребнадзором.Масочный режим был отменен в Ульяновской области с 8 июня 2022 года в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.

https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815961254.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ульяновская область, алексей русских, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19