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В Ульяновской области частично ввели масочный режим - РИА Новости, 13.09.2022
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В Ульяновской области частично ввели масочный режим
В Ульяновской области частично ввели масочный режим - РИА Новости, 13.09.2022
В Ульяновской области частично ввели масочный режим
Масочный режим вводится в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты Ульяновской области с 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:53
2022-09-13T09:16
распространение коронавируса
ульяновская область
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здоровье - общество
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САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Масочный режим вводится в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты Ульяновской области с 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, соответствующий указ подписал глава региона Алексей Русских."Согласно тексту документа, дополнительно к действующим ограничениям обязательного ношения масок в учреждениях здравоохранения устанавливается масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания", - говорится в сообщении.Отмечается, что в местах массового пребывания людей ношение масок носит рекомендательный характер.По информации пресс-службы, решение о введении ограничительных мер принято с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике COVID-19, установленных Минздравом России и Роспотребнадзором.Масочный режим был отменен в Ульяновской области с 8 июня 2022 года в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.
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ульяновская область, алексей русских, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Ульяновская область, Алексей Русских, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
08:53 13.09.2022 (обновлено: 09:16 13.09.2022)
 
В Ульяновской области частично ввели масочный режим

В Ульяновской области частично ввели масочный режим с 13 сентября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПрохожие в масках
Прохожие в масках - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Масочный режим вводится в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты Ульяновской области с 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, соответствующий указ подписал глава региона Алексей Русских.
"Согласно тексту документа, дополнительно к действующим ограничениям обязательного ношения масок в учреждениях здравоохранения устанавливается масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в местах массового пребывания людей ношение масок носит рекомендательный характер.
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По информации пресс-службы, решение о введении ограничительных мер принято с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике COVID-19, установленных Минздравом России и Роспотребнадзором.
Масочный режим был отменен в Ульяновской области с 8 июня 2022 года в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.
 
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