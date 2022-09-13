https://ria.ru/20220913/maski-1816375298.html
В Ульяновской области частично ввели масочный режим
В Ульяновской области частично ввели масочный режим - РИА Новости, 13.09.2022
В Ульяновской области частично ввели масочный режим
Масочный режим вводится в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты Ульяновской области с 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:53
2022-09-13T08:53
2022-09-13T09:16
распространение коронавируса
ульяновская область
алексей русских
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748419462_0:195:3030:1899_1920x0_80_0_0_abec1ac05a19fcf9d4d83fa95964bbc4.jpg
САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Масочный режим вводится в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты Ульяновской области с 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, соответствующий указ подписал глава региона Алексей Русских."Согласно тексту документа, дополнительно к действующим ограничениям обязательного ношения масок в учреждениях здравоохранения устанавливается масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания", - говорится в сообщении.Отмечается, что в местах массового пребывания людей ношение масок носит рекомендательный характер.По информации пресс-службы, решение о введении ограничительных мер принято с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике COVID-19, установленных Минздравом России и Роспотребнадзором.Масочный режим был отменен в Ульяновской области с 8 июня 2022 года в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.
https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815961254.html
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748419462_421:129:2980:2048_1920x0_80_0_0_cf52cdc89b54fd88e1bfb62288ee8831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, алексей русских, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Ульяновская область, Алексей Русских, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
08:53 13.09.2022 (обновлено: 09:16 13.09.2022)
В Ульяновской области частично ввели масочный режим
В Ульяновской области частично ввели масочный режим с 13 сентября
САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Масочный режим вводится в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты Ульяновской области с 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, соответствующий указ подписал глава региона Алексей Русских
.
"Согласно тексту документа, дополнительно к действующим ограничениям обязательного ношения масок в учреждениях здравоохранения устанавливается масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в местах массового пребывания людей ношение масок носит рекомендательный характер.
По информации пресс-службы, решение о введении ограничительных мер принято с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике COVID-19, установленных Минздравом России
и Роспотребнадзором
.
Масочный режим был отменен в Ульяновской области с 8 июня 2022 года в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.