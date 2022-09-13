https://ria.ru/20220913/magadan-1816469722.html
Аэропорт Магадана перейдет на ночной режим работы из-за ремонта
Аэропорт Магадана перейдет на ночной режим работы из-за ремонта - РИА Новости, 13.09.2022
Аэропорт Магадана перейдет на ночной режим работы из-за ремонта
Аэропорт Магадана объявил о переходе на ночной режим работы с 22 сентября по 1 октября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:23
2022-09-13T15:23
2022-09-13T15:23
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МАГАДАН, 13 сен — РИА Новости. Аэропорт Магадана объявил о переходе на ночной режим работы с 22 сентября по 1 октября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Сиволобов."Все рейсы будут выполняться с 22.00 до 10.00 по местному времени (с 14.00 до 2.00 мск). Это связано с ремонтом ВПП, который можно выполнить только в светлое время суток и только при положительных температурах. Все перевозки при этом будут выполняться, в том числе и внутрирегиональные", — сказал Сиволобов.Он уточнил, что ранее аэропорт работал исключительно днем. Все авиакомпании, выполняющие рейсы в Магадан, оповещены об изменениях в работе.Международный аэропорт Магадана ("Сокол") имени Владимира Высоцкого имеет одну взлетно-посадочную полосу и обеспечивает регулярное авиасообщение области с воздушными гаванями Москвы, Дальнего Востока и Сибири.
https://ria.ru/20220912/niderlandy-1816296423.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, магаданская область, дальний восток, ремонт, новости - туризм, туризм, аэропорт, авиарейсы, авиакомпании
Туризм, Магадан, Магаданская область, Дальний Восток, Ремонт, Новости - Туризм, Туризм, Аэропорт, авиарейсы, авиакомпании
Аэропорт Магадана перейдет на ночной режим работы из-за ремонта
Аэропорт Магадана на 10 дней перейдет на ночной режим работы из-за ремонта ВПП
МАГАДАН, 13 сен — РИА Новости. Аэропорт Магадана объявил о переходе на ночной режим работы с 22 сентября по 1 октября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Сиволобов.
"Все рейсы будут выполняться с 22.00 до 10.00 по местному времени (с 14.00 до 2.00 мск). Это связано с ремонтом ВПП, который можно выполнить только в светлое время суток и только при положительных температурах. Все перевозки при этом будут выполняться, в том числе и внутрирегиональные", — сказал Сиволобов.
Он уточнил, что ранее аэропорт работал исключительно днем. Все авиакомпании, выполняющие рейсы в Магадан, оповещены об изменениях в работе.
Международный аэропорт Магадана ("Сокол") имени Владимира Высоцкого имеет одну взлетно-посадочную полосу и обеспечивает регулярное авиасообщение области с воздушными гаванями Москвы, Дальнего Востока и Сибири.