https://ria.ru/20220913/magadan-1816469722.html

Аэропорт Магадана перейдет на ночной режим работы из-за ремонта

Аэропорт Магадана перейдет на ночной режим работы из-за ремонта - РИА Новости, 13.09.2022

Аэропорт Магадана перейдет на ночной режим работы из-за ремонта

Аэропорт Магадана объявил о переходе на ночной режим работы с 22 сентября по 1 октября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:23

2022-09-13T15:23

2022-09-13T15:23

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магадан

магаданская область

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МАГАДАН, 13 сен — РИА Новости. Аэропорт Магадана объявил о переходе на ночной режим работы с 22 сентября по 1 октября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Сиволобов."Все рейсы будут выполняться с 22.00 до 10.00 по местному времени (с 14.00 до 2.00 мск). Это связано с ремонтом ВПП, который можно выполнить только в светлое время суток и только при положительных температурах. Все перевозки при этом будут выполняться, в том числе и внутрирегиональные", — сказал Сиволобов.Он уточнил, что ранее аэропорт работал исключительно днем. Все авиакомпании, выполняющие рейсы в Магадан, оповещены об изменениях в работе.Международный аэропорт Магадана ("Сокол") имени Владимира Высоцкого имеет одну взлетно-посадочную полосу и обеспечивает регулярное авиасообщение области с воздушными гаванями Москвы, Дальнего Востока и Сибири.

https://ria.ru/20220912/niderlandy-1816296423.html

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Ольга Кабанова

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