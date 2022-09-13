https://ria.ru/20220913/lnr-1816527329.html
ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель
ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель - РИА Новости, 13.09.2022
ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель
Поселок Белогоровка находится под контролем Луганской Народной Республики, заявил во вторник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:19
2022-09-13T16:19
2022-09-13T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Поселок Белогоровка находится под контролем Луганской Народной Республики, заявил во вторник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Населенный пункт Белогоровка на территории ЛНР находится под полным контролем ЛНР и Народной милиции", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель
Представитель ЛНР в Москве Мирошник: силы республики полностью контролируют Белогоровку