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ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/lnr-1816527329.html
ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель
ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель - РИА Новости, 13.09.2022
ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель
Поселок Белогоровка находится под контролем Луганской Народной Республики, заявил во вторник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:19
2022-09-13T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Поселок Белогоровка находится под контролем Луганской Народной Республики, заявил во вторник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Населенный пункт Белогоровка на территории ЛНР находится под полным контролем ЛНР и Народной милиции", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html
луганская народная республика
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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:19 13.09.2022
 
ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель

Представитель ЛНР в Москве Мирошник: силы республики полностью контролируют Белогоровку

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Поселок Белогоровка находится под контролем Луганской Народной Республики, заявил во вторник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Населенный пункт Белогоровка на территории ЛНР находится под полным контролем ЛНР и Народной милиции", - написал он в своем Telegram-канале.
Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага ЛНР в Луганске - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 12:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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