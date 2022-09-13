https://ria.ru/20220913/lnr-1816527329.html

ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель

ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель - РИА Новости, 13.09.2022

ЛНР сохраняет контроль над Белогоровкой, заявил представитель

Поселок Белогоровка находится под контролем Луганской Народной Республики, заявил во вторник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:19

2022-09-13T16:19

2022-09-13T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Поселок Белогоровка находится под контролем Луганской Народной Республики, заявил во вторник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Населенный пункт Белогоровка на территории ЛНР находится под полным контролем ЛНР и Народной милиции", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр