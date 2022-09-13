https://ria.ru/20220913/lnr-1816399830.html
В ЛНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных и пяти БТР за сутки
В ЛНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных и пяти БТР за сутки - РИА Новости, 13.09.2022
В ЛНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных и пяти БТР за сутки
Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:53
2022-09-13T10:53
2022-09-13T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники, сообщила во вторник Народная милиция Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, пять бронетранспортёров, артиллерийская установка, шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
В ЛНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных и пяти БТР за сутки
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и пять БТР