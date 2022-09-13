https://ria.ru/20220913/lnr-1816399830.html

В ЛНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных и пяти БТР за сутки

В ЛНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных и пяти БТР за сутки - РИА Новости, 13.09.2022

В ЛНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных и пяти БТР за сутки

Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:53

2022-09-13T10:53

2022-09-13T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники, сообщила во вторник Народная милиция Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, пять бронетранспортёров, артиллерийская установка, шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина