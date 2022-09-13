https://ria.ru/20220913/litva-1816575925.html

Литва закрыла въезд для россиян

Литва закрыла въезд для россиян - РИА Новости, 13.09.2022

Литва закрыла въезд для россиян

Сейм Литвы продлил действие ЧП в приграничных с Калининградской областью и Белоруссией регионах и подтвердил запрет на посещение страны россиянами, сообщила во... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:02

2022-09-13T19:02

2022-09-13T20:10

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сейм Литвы продлил действие ЧП в приграничных с Калининградской областью и Белоруссией регионах и подтвердил запрет на посещение страны россиянами, сообщила во вторник пресс-служба парламента.Режим чрезвычайного положения вводится с 16 сентября по 16 декабря включительно. На этот раз он будет действовать не на всей территории Литвы, а только на границе с Калининградской областью и Белоруссией, а также на пунктах контроля, расположенных за пределами приграничной полосы.В рамках постановления парламента также прекращается прием заявлений на визы от граждан России и Белоруссии в литовских заграничных учреждениях. При этом транзит иностранцев, следующих по специальной схеме через территорию республики, будет осуществляться "с соблюдением условий, установленных МИД Литвы и согласованных в службе погранохраны".Отмечается, что за постановление проголосовали 68 депутатов, против выступили пять, еще 26 человек воздержались.Литва в первый раз ввела режим ЧП с 24 февраля до 10 марта из-за российской спецоперации по демилитаризации Украины. Впоследствии его продлили до 21 апреля. Затем парламент Литвы приостановил его действие, чтобы депутаты смогли проголосовать по поправкам в конституцию. После этого режим ЧП снова продлили до 29 июня, а затем до 15 сентября.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Москвой и Брюсселем, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония условились вместе ввести ограничения для поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава и страны Балтии не будут пропускать в Шенгенскую зону даже обладателей виз, выданных третьими странами.

https://ria.ru/20220913/frantsiya-1816371329.html

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