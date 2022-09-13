19:02 13.09.2022 (обновлено: 20:10 13.09.2022)
Литва закрыла въезд для россиян
Парламент Литвы закрыл въезд в страну для россиян и продлил режим ЧС до 16 декабря
Флаг Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сейм Литвы продлил действие ЧП в приграничных с Калининградской областью и Белоруссией регионах и подтвердил запрет на посещение страны россиянами, сообщила во вторник пресс-служба парламента.
"В связи с ограничением въезда граждан Российской Федерации через внешнюю границу Евросоюза служба охраны государственной границы с 19 сентября обеспечивает, чтобы через внешнюю границу Евросоюза на территорию Литвы пропускались только соответствующие установленным правительством критериям граждане Российской Федерации", — уточнили там.
Режим чрезвычайного положения вводится с 16 сентября по 16 декабря включительно. На этот раз он будет действовать не на всей территории Литвы, а только на границе с Калининградской областью и Белоруссией, а также на пунктах контроля, расположенных за пределами приграничной полосы.
В рамках постановления парламента также прекращается прием заявлений на визы от граждан России и Белоруссии в литовских заграничных учреждениях. При этом транзит иностранцев, следующих по специальной схеме через территорию республики, будет осуществляться "с соблюдением условий, установленных МИД Литвы и согласованных в службе погранохраны".
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Отмечается, что за постановление проголосовали 68 депутатов, против выступили пять, еще 26 человек воздержались.
Литва в первый раз ввела режим ЧП с 24 февраля до 10 марта из-за российской спецоперации по демилитаризации Украины. Впоследствии его продлили до 21 апреля. Затем парламент Литвы приостановил его действие, чтобы депутаты смогли проголосовать по поправкам в конституцию. После этого режим ЧП снова продлили до 29 июня, а затем до 15 сентября.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Москвой и Брюсселем, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне.