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Литва закрыла въезд для россиян - РИА Новости, 13.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220913/litva-1816575925.html
Литва закрыла въезд для россиян
Литва закрыла въезд для россиян - РИА Новости, 13.09.2022
Литва закрыла въезд для россиян
Сейм Литвы продлил действие ЧП в приграничных с Калининградской областью и Белоруссией регионах и подтвердил запрет на посещение страны россиянами, сообщила во... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:02
2022-09-13T20:10
туризм
в мире
литва
россия
белоруссия
евросоюз
санкции в отношении россии
туризм
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сейм Литвы продлил действие ЧП в приграничных с Калининградской областью и Белоруссией регионах и подтвердил запрет на посещение страны россиянами, сообщила во вторник пресс-служба парламента.Режим чрезвычайного положения вводится с 16 сентября по 16 декабря включительно. На этот раз он будет действовать не на всей территории Литвы, а только на границе с Калининградской областью и Белоруссией, а также на пунктах контроля, расположенных за пределами приграничной полосы.В рамках постановления парламента также прекращается прием заявлений на визы от граждан России и Белоруссии в литовских заграничных учреждениях. При этом транзит иностранцев, следующих по специальной схеме через территорию республики, будет осуществляться "с соблюдением условий, установленных МИД Литвы и согласованных в службе погранохраны".Отмечается, что за постановление проголосовали 68 депутатов, против выступили пять, еще 26 человек воздержались.Литва в первый раз ввела режим ЧП с 24 февраля до 10 марта из-за российской спецоперации по демилитаризации Украины. Впоследствии его продлили до 21 апреля. Затем парламент Литвы приостановил его действие, чтобы депутаты смогли проголосовать по поправкам в конституцию. После этого режим ЧП снова продлили до 29 июня, а затем до 15 сентября.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Москвой и Брюсселем, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония условились вместе ввести ограничения для поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава и страны Балтии не будут пропускать в Шенгенскую зону даже обладателей виз, выданных третьими странами.
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в мире, литва, россия, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм, калининградская область
Туризм, В мире, Литва, Россия, Белоруссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм, Калининградская область
19:02 13.09.2022 (обновлено: 20:10 13.09.2022)
 
Литва закрыла въезд для россиян

Парламент Литвы закрыл въезд в страну для россиян и продлил режим ЧС до 16 декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сейм Литвы продлил действие ЧП в приграничных с Калининградской областью и Белоруссией регионах и подтвердил запрет на посещение страны россиянами, сообщила во вторник пресс-служба парламента.

"В связи с ограничением въезда граждан Российской Федерации через внешнюю границу Евросоюза служба охраны государственной границы с 19 сентября обеспечивает, чтобы через внешнюю границу Евросоюза на территорию Литвы пропускались только соответствующие установленным правительством критериям граждане Российской Федерации", — уточнили там.

Режим чрезвычайного положения вводится с 16 сентября по 16 декабря включительно. На этот раз он будет действовать не на всей территории Литвы, а только на границе с Калининградской областью и Белоруссией, а также на пунктах контроля, расположенных за пределами приграничной полосы.
В рамках постановления парламента также прекращается прием заявлений на визы от граждан России и Белоруссии в литовских заграничных учреждениях. При этом транзит иностранцев, следующих по специальной схеме через территорию республики, будет осуществляться "с соблюдением условий, установленных МИД Литвы и согласованных в службе погранохраны".
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Инфографика
Отмечается, что за постановление проголосовали 68 депутатов, против выступили пять, еще 26 человек воздержались.
Литва в первый раз ввела режим ЧП с 24 февраля до 10 марта из-за российской спецоперации по демилитаризации Украины. Впоследствии его продлили до 21 апреля. Затем парламент Литвы приостановил его действие, чтобы депутаты смогли проголосовать по поправкам в конституцию. После этого режим ЧП снова продлили до 29 июня, а затем до 15 сентября.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Москвой и Брюсселем, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне.
После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония условились вместе ввести ограничения для поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава и страны Балтии не будут пропускать в Шенгенскую зону даже обладателей виз, выданных третьими странами.
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