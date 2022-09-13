https://ria.ru/20220913/liman-1816394137.html
Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман
Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман - РИА Новости, 13.09.2022
Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман
Киевский режим в ночь на вторник вновь попытался направить диверсантов в Красный Лиман, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE". РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:35
2022-09-13T10:35
2022-09-13T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киевский режим в ночь на вторник вновь попытался направить диверсантов в Красный Лиман, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".ВСУ последние несколько дней пытаются перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в ДНР. Как отмечал Пушилин накануне, город находится под полным контролем подразделений ДНР, ЛНР и российских войск.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220912/naemniki-1816350351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:35 13.09.2022 (обновлено: 12:13 13.09.2022)
Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман
Пушилин рассказал о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман