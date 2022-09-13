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Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/liman-1816394137.html
Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман
Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман - РИА Новости, 13.09.2022
Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман
Киевский режим в ночь на вторник вновь попытался направить диверсантов в Красный Лиман, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE". РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:35
2022-09-13T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киевский режим в ночь на вторник вновь попытался направить диверсантов в Красный Лиман, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".ВСУ последние несколько дней пытаются перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в ДНР. Как отмечал Пушилин накануне, город находится под полным контролем подразделений ДНР, ЛНР и российских войск.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220912/naemniki-1816350351.html
красный лиман
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в мире, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:35 13.09.2022 (обновлено: 12:13 13.09.2022)
 
Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман

Пушилин рассказал о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман

© РИА Новости / Мария МарикянКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Красный Лиман. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киевский режим в ночь на вторник вновь попытался направить диверсантов в Красный Лиман, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".

"Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман, — их попытки были нивелированы союзными силами", — отметил руководитель республики.

ВСУ последние несколько дней пытаются перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в ДНР. Как отмечал Пушилин накануне, город находится под полным контролем подразделений ДНР, ЛНР и российских войск.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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