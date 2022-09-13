https://ria.ru/20220913/liman-1816394137.html

Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман

Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман - РИА Новости, 13.09.2022

Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман

Киевский режим в ночь на вторник вновь попытался направить диверсантов в Красный Лиман, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE". РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:35

2022-09-13T10:35

2022-09-13T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киевский режим в ночь на вторник вновь попытался направить диверсантов в Красный Лиман, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".ВСУ последние несколько дней пытаются перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в ДНР. Как отмечал Пушилин накануне, город находится под полным контролем подразделений ДНР, ЛНР и российских войск.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220912/naemniki-1816350351.html

красный лиман

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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