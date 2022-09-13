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Роскомнадзор выявил 24 тысячи сайтов, нелегально торговавших лекарствами - РИА Новости, 13.09.2022
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Роскомнадзор выявил 24 тысячи сайтов, нелегально торговавших лекарствами
Роскомнадзор выявил 24 тысячи сайтов, нелегально торговавших лекарствами - РИА Новости, 13.09.2022
Роскомнадзор выявил 24 тысячи сайтов, нелегально торговавших лекарствами
Почти 24 тысячи сайтов, нелегально торговавших лекарствами, заблокированы Роскомнадзором на территории РФ, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:21
2022-09-13T15:21
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
алла самойлова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти 24 тысячи сайтов, нелегально торговавших лекарствами, заблокированы Роскомнадзором на территории РФ, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова."На сегодняшний день по решению Росздравнадзора Роскомнадзором было заблокировано в интернете почти 24 тысячи сайтов, которые нелегально торгуют лекарственными препаратами", - заявила Самойлова на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню безопасности пациентов.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, алла самойлова
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Алла Самойлова
15:21 13.09.2022
 
Роскомнадзор выявил 24 тысячи сайтов, нелегально торговавших лекарствами

Роскомнадзор заблокировал около 24 тысяч сайтов, нелегально торговавших лекарствами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти 24 тысячи сайтов, нелегально торговавших лекарствами, заблокированы Роскомнадзором на территории РФ, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
"На сегодняшний день по решению Росздравнадзора Роскомнадзором было заблокировано в интернете почти 24 тысячи сайтов, которые нелегально торгуют лекарственными препаратами", - заявила Самойлова на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню безопасности пациентов.
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 13:27
Комиссия правительства поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоАлла Самойлова
 
 
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