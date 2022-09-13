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Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2022
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Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, сообщил источник
Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2022
Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, сообщил источник
Многие ключевые сотрудники главы МИД России Сергея Лаврова по-прежнему не получили американские визы, что затрудняет его приезд на неделю высокого уровня сессии РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:58
2022-09-13T22:57
в мире
сергей лавров
сергей вершинин
генеральная ассамблея оон
оон
россия
сша
василий небензя
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ООН, 13 сен — РИА Новости. Многие ключевые сотрудники главы МИД России Сергея Лаврова по-прежнему не получили американские визы, что затрудняет его приезд на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.По его словам, российская сторона контактирует с американской по вопросу получения остальных виз.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что по состоянию на 1 сентября никто из делегации не получил визы США. Он попросил главу организации указать Вашингтону на необходимость выдать въездные документы.Российские дипломаты, направляющиеся для работы в ООН, регулярно сталкиваются с подобными проблемами. В Москве отмечали, что сотрудникам постпредства при организации и делегатам из России уже на протяжении нескольких лет систематически отказывают в выдаче виз. Остается нерешенной ситуация с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.По соглашению между ООН и Вашингтоном Америка, как принимающая сторона, не должна препятствовать посещению организации представителями стран-членов.
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в мире, сергей лавров, сергей вершинин, генеральная ассамблея оон, оон, россия, сша, василий небензя, вашингтон (штат)
В мире, Сергей Лавров, Сергей Вершинин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, США, Василий Небензя, Вашингтон (штат)
21:58 13.09.2022 (обновлено: 22:57 13.09.2022)
 
Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, сообщил источник

Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, у ряда делегатов нет виз

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 13 сен — РИА Новости. Многие ключевые сотрудники главы МИД России Сергея Лаврова по-прежнему не получили американские визы, что затрудняет его приезд на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

"Прибытие министра по-прежнему остается проблематичным", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, российская сторона контактирует с американской по вопросу получения остальных виз.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что по состоянию на 1 сентября никто из делегации не получил визы США. Он попросил главу организации указать Вашингтону на необходимость выдать въездные документы.
Российские дипломаты, направляющиеся для работы в ООН, регулярно сталкиваются с подобными проблемами. В Москве отмечали, что сотрудникам постпредства при организации и делегатам из России уже на протяжении нескольких лет систематически отказывают в выдаче виз. Остается нерешенной ситуация с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.
По соглашению между ООН и Вашингтоном Америка, как принимающая сторона, не должна препятствовать посещению организации представителями стран-членов.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 01:37
ООН заявило о тесном контакте с США по вопросу выдачи виз делегации России
 
В миреСергей ЛавровСергей ВершининГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВасилий НебензяВашингтон (штат)
 
 
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