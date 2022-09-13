https://ria.ru/20220913/lavrov-1816605259.html

Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, сообщил источник

Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2022

Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, сообщил источник

Многие ключевые сотрудники главы МИД России Сергея Лаврова по-прежнему не получили американские визы, что затрудняет его приезд на неделю высокого уровня сессии РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T21:58

2022-09-13T21:58

2022-09-13T22:57

в мире

сергей лавров

сергей вершинин

генеральная ассамблея оон

оон

россия

сша

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751814177_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_17fb7cc6717768096d2f6ebb7eb37084.jpg

ООН, 13 сен — РИА Новости. Многие ключевые сотрудники главы МИД России Сергея Лаврова по-прежнему не получили американские визы, что затрудняет его приезд на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.По его словам, российская сторона контактирует с американской по вопросу получения остальных виз.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что по состоянию на 1 сентября никто из делегации не получил визы США. Он попросил главу организации указать Вашингтону на необходимость выдать въездные документы.Российские дипломаты, направляющиеся для работы в ООН, регулярно сталкиваются с подобными проблемами. В Москве отмечали, что сотрудникам постпредства при организации и делегатам из России уже на протяжении нескольких лет систематически отказывают в выдаче виз. Остается нерешенной ситуация с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.По соглашению между ООН и Вашингтоном Америка, как принимающая сторона, не должна препятствовать посещению организации представителями стран-членов.

https://ria.ru/20220903/oon-1814168531.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, сергей вершинин, генеральная ассамблея оон, оон, россия, сша, василий небензя, вашингтон (штат)