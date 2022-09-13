21:58 13.09.2022 (обновлено: 22:57 13.09.2022)
Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, сообщил источник
Прибытие Лаврова на ГА ООН по-прежнему проблематично, у ряда делегатов нет виз
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 13 сен — РИА Новости. Многие ключевые сотрудники главы МИД России Сергея Лаврова по-прежнему не получили американские визы, что затрудняет его приезд на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
"Прибытие министра по-прежнему остается проблематичным", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, российская сторона контактирует с американской по вопросу получения остальных виз.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что по состоянию на 1 сентября никто из делегации не получил визы США. Он попросил главу организации указать Вашингтону на необходимость выдать въездные документы.
Российские дипломаты, направляющиеся для работы в ООН, регулярно сталкиваются с подобными проблемами. В Москве отмечали, что сотрудникам постпредства при организации и делегатам из России уже на протяжении нескольких лет систематически отказывают в выдаче виз. Остается нерешенной ситуация с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.
По соглашению между ООН и Вашингтоном Америка, как принимающая сторона, не должна препятствовать посещению организации представителями стран-членов.