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Курс евро опустился ниже 60 рублей

Курс евро опустился ниже 60 рублей - РИА Новости, 13.09.2022

Курс евро опустился ниже 60 рублей

Курс рубля к вечеру вторника усилил рост, евро и доллар закрепляются ниже 60 рублей – на минимумах с 5 сентября и с 31 августа соответственно, следует из данных РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:55

2022-09-13T17:55

2022-09-13T18:04

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

россия

евро

доллар

рубль

курс рубля

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Курс рубля к вечеру вторника усилил рост, евро и доллар закрепляются ниже 60 рублей – на минимумах с 5 сентября и с 31 августа соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.57 мск снижается на 49 копеек, до 59,75 рубля, евро - на 93 копейки, до 59,87 рубля, следует из данных торговой площадки.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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