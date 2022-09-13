https://ria.ru/20220913/kurs-1816560643.html
Курс евро опустился ниже 60 рублей
Курс евро опустился ниже 60 рублей - РИА Новости, 13.09.2022
Курс евро опустился ниже 60 рублей
Курс рубля к вечеру вторника усилил рост, евро и доллар закрепляются ниже 60 рублей – на минимумах с 5 сентября и с 31 августа соответственно, следует из данных РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:55
2022-09-13T17:55
2022-09-13T18:04
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
россия
евро
доллар
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Курс рубля к вечеру вторника усилил рост, евро и доллар закрепляются ниже 60 рублей – на минимумах с 5 сентября и с 31 августа соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.57 мск снижается на 49 копеек, до 59,75 рубля, евро - на 93 копейки, до 59,87 рубля, следует из данных торговой площадки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:55 13.09.2022 (обновлено: 18:04 13.09.2022)
Курс евро опустился ниже 60 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 60 рублей впервые с 5 сентября