В Купянском районе осталось около половины жителей
Глава Купянского района Губин заявил, что на месте остались около 60 тысяч жителей
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Свято-Николаевский кафедральный собор в городе Купянск. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Половина жителей Купянского района Харьковской области, а это около 60 тысяч человек, остались на месте после перехода территории под контроль украинских военных, у населения есть запасы продовольствия, благодаря доставленной ранее гуманитарной помощи из России, сообщил глава администрации Купянского района Максим Губин.
По словам Губина, который эвакуировался в Россию, администрация получает информацию от оставшихся жителей Купянского района о ситуации в населенных пунктах.
"Получаем от них возможное понимание, сколько осталось людей на территории Купянского района, сколько пытается выехать, скрыться, чтобы не попасть под террор украинских националистов, хотя они сейчас мощнее этим занимаются и делают это публично. В общей сложности в районе было около 120 тысяч человек, осталось где-то тысяч 60. Основная масса эвакуировалась на территорию РФ, остальная - в Луганск", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, у людей есть запасы продовольствия, благодаря гуманитарной помощи, которую в регион доставляли из России: "они смогут прожить какое-то время, чтобы не испытывать нужды".
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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