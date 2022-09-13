https://ria.ru/20220913/kupyansk-1816416335.html

В Купянском районе осталось около половины жителей

В Купянском районе осталось около половины жителей - РИА Новости, 13.09.2022

В Купянском районе осталось около половины жителей

Половина жителей Купянского района Харьковской области, а это около 60 тысяч человек, остались на месте после перехода территории под контроль украинских... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:40

2022-09-13T11:40

2022-09-13T11:40

специальная военная операция на украине

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россия

харьковская область

украина

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Половина жителей Купянского района Харьковской области, а это около 60 тысяч человек, остались на месте после перехода территории под контроль украинских военных, у населения есть запасы продовольствия, благодаря доставленной ранее гуманитарной помощи из России, сообщил глава администрации Купянского района Максим Губин.По словам Губина, который эвакуировался в Россию, администрация получает информацию от оставшихся жителей Купянского района о ситуации в населенных пунктах."Получаем от них возможное понимание, сколько осталось людей на территории Купянского района, сколько пытается выехать, скрыться, чтобы не попасть под террор украинских националистов, хотя они сейчас мощнее этим занимаются и делают это публично. В общей сложности в районе было около 120 тысяч человек, осталось где-то тысяч 60. Основная масса эвакуировалась на территорию РФ, остальная - в Луганск", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, у людей есть запасы продовольствия, благодаря гуманитарной помощи, которую в регион доставляли из России: "они смогут прожить какое-то время, чтобы не испытывать нужды".Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220911/kupyansk-1816005031.html

россия

харьковская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр