https://ria.ru/20220913/krym-1816527891.html

В средневековом пещерном храме Крыма нашли необычные артефакты

В средневековом пещерном храме Крыма нашли необычные артефакты - РИА Новости, 13.09.2022

В средневековом пещерном храме Крыма нашли необычные артефакты

В средневековом пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе в Крыму нашли необычные артефакты, сообщает "ForPost". РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:14

2022-09-13T18:14

2022-09-13T18:25

культура

новости культуры

археология

республика крым

бахчисарай (крым)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816467338_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e2ccc243ab27edadda00195bf9c37a1e.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В средневековом пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе в Крыму нашли необычные артефакты, сообщает "ForPost".Среди них "подвески, бусины, пуговицы с изображением антропоморфных фигур". Уникальность находки в том, что предметы выполнены из египетского фаянса. Обычно подобные экземпляры встречаются на памятниках времен античности и римской эпохи, объясняет доцент кафедры археологии и всеобщей истории КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко."Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV веков, — и это удивительно", — говорит ученый. Еще в культурном слое церкви и в погребениях рядом с ней нашли фрагменты "крестов, использовавшихся для украшения как самого церковного зала, так и одежды и книг", говорится в публикации.

https://ria.ru/20220830/archaeology-1813220156.html

республика крым

бахчисарай (крым)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, республика крым, бахчисарай (крым)