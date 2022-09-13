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В средневековом пещерном храме Крыма нашли необычные артефакты - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220913/krym-1816527891.html
В средневековом пещерном храме Крыма нашли необычные артефакты
В средневековом пещерном храме Крыма нашли необычные артефакты - РИА Новости, 13.09.2022
В средневековом пещерном храме Крыма нашли необычные артефакты
В средневековом пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе в Крыму нашли необычные артефакты, сообщает "ForPost". РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:14
2022-09-13T18:25
культура
новости культуры
археология
республика крым
бахчисарай (крым)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В средневековом пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе в Крыму нашли необычные артефакты, сообщает "ForPost".Среди них "подвески, бусины, пуговицы с изображением антропоморфных фигур". Уникальность находки в том, что предметы выполнены из египетского фаянса. Обычно подобные экземпляры встречаются на памятниках времен античности и римской эпохи, объясняет доцент кафедры археологии и всеобщей истории КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко."Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV веков, — и это удивительно", — говорит ученый. Еще в культурном слое церкви и в погребениях рядом с ней нашли фрагменты "крестов, использовавшихся для украшения как самого церковного зала, так и одежды и книг", говорится в публикации.
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новости культуры, археология, республика крым, бахчисарай (крым)
Культура, Новости культуры, Археология, Республика Крым, Бахчисарай (Крым)
18:14 13.09.2022 (обновлено: 18:25 13.09.2022)
 
В средневековом пещерном храме Крыма нашли необычные артефакты

В средневековом пещерном храме Крыма Кильсе-Тубю нашли артефакты из египетского фаянса

© Фото предоставлено пресс-службой КФУ им. В.И. ВернадскогоАртефакты, обнаруженные крымскими археологами во время раскопок в пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе
Артефакты, обнаруженные крымскими археологами во время раскопок в пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе
© Фото предоставлено пресс-службой КФУ им. В.И. Вернадского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В средневековом пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе в Крыму нашли необычные артефакты, сообщает "ForPost".
Среди них "подвески, бусины, пуговицы с изображением антропоморфных фигур". Уникальность находки в том, что предметы выполнены из египетского фаянса. Обычно подобные экземпляры встречаются на памятниках времен античности и римской эпохи, объясняет доцент кафедры археологии и всеобщей истории КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.
"Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV веков, — и это удивительно", — говорит ученый.
Еще в культурном слое церкви и в погребениях рядом с ней нашли фрагменты "крестов, использовавшихся для украшения как самого церковного зала, так и одежды и книг", говорится в публикации.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:39Культура
Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков
 
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