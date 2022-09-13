https://ria.ru/20220913/kreativ-1816377289.html

Аналитики назвали число россиян, работающих в креативных индустриях

Аналитики назвали число россиян, работающих в креативных индустриях - РИА Новости, 13.09.2022

Аналитики назвали число россиян, работающих в креативных индустриях

Около 23% опрошенных россиян связаны с креативными индустриями, из них 19% работают в креативных отделах на производствах, 13% – в IT, столько же – в сфере... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:06

2022-09-13T09:06

2022-09-13T09:06

общество

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Около 23% опрошенных россиян связаны с креативными индустриями, из них 19% работают в креативных отделах на производствах, 13% – в IT, столько же – в сфере культуры и искусств, говорится в проведенном Rambler&Co исследовании, результаты которого есть у РИА Новости."Деятельность почти четверти (23%) опрошенных россиян связана с креативными индустриями. Остальные 77% трудятся в других сферах", - сообщила компания по итогам исследования, участие в котором приняли более 220 тысяч респондентов.Из тех, кто занят в креативе, 21% респондентов затруднились назвать свою точную профессиональную область, так как заняты на данный момент или уже успели поработать в нескольких компаниях с разной направленностью бизнеса."Еще 19% устроены в креативных отделах на производствах, 13% – в IT, столько же – в сфере культуры и искусств, 11% – в государственных организациях. Каждый десятый занят в маркетинге и PR, 8% связаны с архитектурой и дизайном, 5% – с медиа и журналистикой", - уточнили в компании.Большинство (40%) участников исследования, работающих в креативных индустриях, получили соответствующее образование в университете. Около трети (31%) пришли в творческую профессию с другой специальностью, 20% ответили, что нынешние навыки приобрели на практике, 9% обучались на онлайн-курсах."При этом 39% россиян уверены, что для креатива обязательно нужны способности к творчеству, а 29% – постоянная практика. 19% считают, что у креативных специалистов особый склад ума с рождения, 13% верят в обучение этому навыку, как и любой другой профессии", - уточнили в компании.

https://na.ria.ru/20220809/vakansii-1808215372.html

https://ria.ru/20220823/vykhodnye-1811465559.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия