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София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220913/koppola-1816458353.html
София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли
София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли - РИА Новости, 13.09.2022
София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли
София Коппола снимет фильм "Присцилла", сообщает Deadline. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:38
2022-09-13T15:58
культура
новости культуры
кино и сериалы
софия коппола
знаменитости
элвис пресли
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. София Коппола снимет фильм "Присцилла", сообщает Deadline. Проект основан на мемуарах супруги короля рок-н-рола Присциллы Пресли "Элвис и я". Рассказ о жизни с секс-символом вышел в 1985 году и быстро стал бестселлером. Роль Элвиса сыграет Джейкоб Элорди, бывший бойфренд Кайи Гербер, Зендаи и звезда "Эйфории". Образ Присциллы воплотит Кэйли Спэни, известная по триллеру "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" и сериалу Алекса Гарленда "Разрабы".У Софии Копполы есть "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Награду ей принес фильм "Трудности перевода". Также зрители знают ее по лентам "Мария-Антуанетта", "Роковое искушение" и другим.Недавно вышел байопик "Элвис" База Лурмана. Роль культового музыканта в нем исполнил Остин Батлер.
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новости культуры, кино и сериалы, софия коппола, знаменитости, элвис пресли
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, София Коппола, Знаменитости, Элвис Пресли
15:38 13.09.2022 (обновлено: 15:58 13.09.2022)
 
София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли

София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли Присцилле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАмериканский кинорежиссер София Коппола
Американский кинорежиссер София Коппола - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. София Коппола снимет фильм "Присцилла", сообщает Deadline.
Проект основан на мемуарах супруги короля рок-н-рола Присциллы Пресли "Элвис и я". Рассказ о жизни с секс-символом вышел в 1985 году и быстро стал бестселлером.
Роль Элвиса сыграет Джейкоб Элорди, бывший бойфренд Кайи Гербер, Зендаи и звезда "Эйфории". Образ Присциллы воплотит Кэйли Спэни, известная по триллеру "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" и сериалу Алекса Гарленда "Разрабы".
У Софии Копполы есть "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Награду ей принес фильм "Трудности перевода". Также зрители знают ее по лентам "Мария-Антуанетта", "Роковое искушение" и другим.
Недавно вышел байопик "Элвис" База Лурмана. Роль культового музыканта в нем исполнил Остин Батлер.
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КультураНовости культурыКино и сериалыСофия КопполаЗнаменитостиЭлвис Пресли
 
 
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