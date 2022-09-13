https://ria.ru/20220913/koppola-1816458353.html

София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли

София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли - РИА Новости, 13.09.2022

София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли

София Коппола снимет фильм "Присцилла", сообщает Deadline. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:38

2022-09-13T15:38

2022-09-13T15:58

культура

новости культуры

кино и сериалы

софия коппола

знаменитости

элвис пресли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571369683_0:0:2704:1522_1920x0_80_0_0_4c614ddc6fe8f521946ac74268618f35.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. София Коппола снимет фильм "Присцилла", сообщает Deadline. Проект основан на мемуарах супруги короля рок-н-рола Присциллы Пресли "Элвис и я". Рассказ о жизни с секс-символом вышел в 1985 году и быстро стал бестселлером. Роль Элвиса сыграет Джейкоб Элорди, бывший бойфренд Кайи Гербер, Зендаи и звезда "Эйфории". Образ Присциллы воплотит Кэйли Спэни, известная по триллеру "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" и сериалу Алекса Гарленда "Разрабы".У Софии Копполы есть "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Награду ей принес фильм "Трудности перевода". Также зрители знают ее по лентам "Мария-Антуанетта", "Роковое искушение" и другим.Недавно вышел байопик "Элвис" База Лурмана. Роль культового музыканта в нем исполнил Остин Батлер.

https://ria.ru/20220912/fabelmans-1816221604.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, софия коппола, знаменитости, элвис пресли