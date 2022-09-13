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Тимофеев: Фонд территорий выплатил компенсации дольщикам более 500 объектов - РИА Новости, 13.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220913/kompensatsii-1816428591.html
Тимофеев: Фонд территорий выплатил компенсации дольщикам более 500 объектов
Тимофеев: Фонд территорий выплатил компенсации дольщикам более 500 объектов - РИА Новости, 13.09.2022
Тимофеев: Фонд территорий выплатил компенсации дольщикам более 500 объектов
Фонд развития территорий полностью выплатил денежные компенсации пострадавшим дольщикам более 500 проблемных объектов в 47 регионах России, сообщил главный... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:24
2022-09-13T12:24
новости подмосковья
константин тимофеев
россия
жилье
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий полностью выплатил денежные компенсации пострадавшим дольщикам более 500 проблемных объектов в 47 регионах России, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев."По 541 объекту фонд полностью рассчитался со всеми дольщиками, которым назначены компенсации. 14,1 тысячи граждан уже получили свои деньги, общая сумма выплат составила 29,8 миллиарда рублей", – рассказал он.По словам Тимофеева, больше всего объектов, по которым полностью завершены выплаты, расположены в Московской (130 объектов), Ленинградской (64), Нижегородской (55), Ростовской (33) областях и Башкортостане (25).В целом, отметил главный управляющий директор фонда, решения о компенсациях за 2019-2022 годы наблюдательный совет Фонда развития территорий принял в отношении 825 проблемных объектов. И к настоящему времени 41,5 тысячи человек уже получили возмещения на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.Кроме того, он призвал пострадавших дольщиков активнее обращаться в офис уполномоченного банка за своими деньгами. "Это позволит избежать инфляционных рисков и быстрее использовать средства для покупки нового жилья", - подчеркнул Тимофеев.Он также отметил, что выплата компенсаций становится основным способом решения проблем обманутых дольщиков в России. "Строительный цикл предусматривает работы по проектированию и строительству, которые займут несколько лет. В последнее время фонд все чаще и чаще принимает решения о выплате компенсаций, а не о достройке проблемных объектов. Таким образом, у людей появляется возможность быстрее решать свои проблемы с жильем", – пояснил главный управляющий директор фонда.При этом, по его словам, уровень сложности решения проблем неуклонно растет. "Естественно, в первую очередь были решены проблемы более простых объектов, но ведь понятно, что в будущем задачи будут сложнее и сложнее", – подчеркнул Тимофеев.Вместе с тем, указал представитель фонда, все инструменты у организации для решения проблем обманутых дольщиков есть, о чем свидетельствуют и результаты работы в текущем году."Только за восемь месяцев этого года восстановлены права 30,9 тысячи пострадавших дольщиков. Благодаря решениям, принятым набсоветом фонда, свое жилье получили уже 2,9 тысячи человек, а компенсацию выдали 14,2 тысячи дольщикам. Права еще 13,8 тысячи человек восстановили за счет привлечения нового инвестора, предоставления компенсационных квартир и выплат", - рассказал Тимофеев.Всего по итогам 2022 года Фонд развития территорий планирует восстановить права 47 тысяч пострадавших дольщиков. В целом же вопрос восстановления прав участников долевого строительства жилья в России, пострадавших от банкротства застройщиков, планируется решить к 2024 году.Он напомнил, что подать заявление на выплату дольщики могут несколькими способами. Во-первых, они могут это сделать с помощью онлайн-сервиса фонда: для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте организации. Для подтверждения личности на сайте используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке также необходимо приложить выписку из реестра требований участников долевого строительства, заверенную арбитражным управляющим, и скан паспорта гражданина России.Во-вторых, дольщики могут воспользоваться почтовой службой и направить полный пакет нотариально заверенных документов в адрес фонда.
https://ria.ru/20220621/timofeev-1796941183.html
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константин тимофеев, россия, жилье, обманутые дольщики в россии
Новости Подмосковья, Константин Тимофеев, Россия, Жилье, Обманутые дольщики в России
12:24 13.09.2022
 

Тимофеев: Фонд территорий выплатил компенсации дольщикам более 500 объектов

© Фото : Фонд развития территорийГенеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Фонд развития территорий
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий полностью выплатил денежные компенсации пострадавшим дольщикам более 500 проблемных объектов в 47 регионах России, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
"По 541 объекту фонд полностью рассчитался со всеми дольщиками, которым назначены компенсации. 14,1 тысячи граждан уже получили свои деньги, общая сумма выплат составила 29,8 миллиарда рублей", – рассказал он.
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По словам Тимофеева, больше всего объектов, по которым полностью завершены выплаты, расположены в Московской (130 объектов), Ленинградской (64), Нижегородской (55), Ростовской (33) областях и Башкортостане (25).
В целом, отметил главный управляющий директор фонда, решения о компенсациях за 2019-2022 годы наблюдательный совет Фонда развития территорий принял в отношении 825 проблемных объектов. И к настоящему времени 41,5 тысячи человек уже получили возмещения на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
Кроме того, он призвал пострадавших дольщиков активнее обращаться в офис уполномоченного банка за своими деньгами. "Это позволит избежать инфляционных рисков и быстрее использовать средства для покупки нового жилья", - подчеркнул Тимофеев.
Он также отметил, что выплата компенсаций становится основным способом решения проблем обманутых дольщиков в России. "Строительный цикл предусматривает работы по проектированию и строительству, которые займут несколько лет. В последнее время фонд все чаще и чаще принимает решения о выплате компенсаций, а не о достройке проблемных объектов. Таким образом, у людей появляется возможность быстрее решать свои проблемы с жильем", – пояснил главный управляющий директор фонда.
При этом, по его словам, уровень сложности решения проблем неуклонно растет. "Естественно, в первую очередь были решены проблемы более простых объектов, но ведь понятно, что в будущем задачи будут сложнее и сложнее", – подчеркнул Тимофеев.
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Вместе с тем, указал представитель фонда, все инструменты у организации для решения проблем обманутых дольщиков есть, о чем свидетельствуют и результаты работы в текущем году.
"Только за восемь месяцев этого года восстановлены права 30,9 тысячи пострадавших дольщиков. Благодаря решениям, принятым набсоветом фонда, свое жилье получили уже 2,9 тысячи человек, а компенсацию выдали 14,2 тысячи дольщикам. Права еще 13,8 тысячи человек восстановили за счет привлечения нового инвестора, предоставления компенсационных квартир и выплат", - рассказал Тимофеев.
Всего по итогам 2022 года Фонд развития территорий планирует восстановить права 47 тысяч пострадавших дольщиков. В целом же вопрос восстановления прав участников долевого строительства жилья в России, пострадавших от банкротства застройщиков, планируется решить к 2024 году.
"У нас есть твердая уверенность, что к концу 2023 года мы закроем вопрос с обманутыми дольщиками", - заверил главный управляющий директор Фонда развития территорий.
Он напомнил, что подать заявление на выплату дольщики могут несколькими способами. Во-первых, они могут это сделать с помощью онлайн-сервиса фонда: для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте организации. Для подтверждения личности на сайте используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке также необходимо приложить выписку из реестра требований участников долевого строительства, заверенную арбитражным управляющим, и скан паспорта гражданина России.
Во-вторых, дольщики могут воспользоваться почтовой службой и направить полный пакет нотариально заверенных документов в адрес фонда.
 
Новости ПодмосковьяКонстантин ТимофеевРоссияЖильеОбманутые дольщики в России
 
 
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