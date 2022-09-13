https://ria.ru/20220913/klein-1816397159.html

Умер уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн

Умер уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн - РИА Новости, 13.09.2022

Умер уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн

Умер один из самых знаменитых фотографов XX века Уильям Кляйн. Ему было 96 лет, пишет ARTnews. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:57

2022-09-13T11:57

2022-09-13T11:57

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Умер один из самых знаменитых фотографов XX века Уильям Кляйн. Ему было 96 лет, пишет ARTnews. Он использовал высококонтрастные черно-белые широкоугольные объективы и переэкспонированные негативы, и поэтому даже статичные объекты на его снимках выглядели так, словно находились в движении. Кляйн специализировался на спонтанной портретной съемке. Среди его известных работ "Бикини" 1959 года. Кадр был сделан в Москве, на нем на переднем плане изображена смеющаяся девушка в купальнике, на среднем — старик, на дальнем — женщина в белом платье на скамье. Он один из отцов уличной фотографии. В 50-х и 60-х годах Кляйн выпустил серию фотокниг о Нью-Йорке, Риме, Москве и Токио.Десять лет он был штатным фотографом Vogue, в течение которых нарушал условности высокой моды и даже бросал вызов сегрегации.

https://ria.ru/20220912/hunt-1816302150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды