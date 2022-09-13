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Умер уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
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Умер уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн
Умер уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн - РИА Новости, 13.09.2022
Умер уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн
Умер один из самых знаменитых фотографов XX века Уильям Кляйн. Ему было 96 лет, пишет ARTnews. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:57
2022-09-13T11:57
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Умер один из самых знаменитых фотографов XX века Уильям Кляйн. Ему было 96 лет, пишет ARTnews. Он использовал высококонтрастные черно-белые широкоугольные объективы и переэкспонированные негативы, и поэтому даже статичные объекты на его снимках выглядели так, словно находились в движении. Кляйн специализировался на спонтанной портретной съемке. Среди его известных работ "Бикини" 1959 года. Кадр был сделан в Москве, на нем на переднем плане изображена смеющаяся девушка в купальнике, на среднем — старик, на дальнем — женщина в белом платье на скамье. Он один из отцов уличной фотографии. В 50-х и 60-х годах Кляйн выпустил серию фотокниг о Нью-Йорке, Риме, Москве и Токио.Десять лет он был штатным фотографом Vogue, в течение которых нарушал условности высокой моды и даже бросал вызов сегрегации.
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новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
11:57 13.09.2022
 
Умер уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн

Уличный и фешен-фотограф Уильям Кляйн умер в возрасте 96 лет

© AFP 2022 / Maximilien LamyАмериканский фотограф Уильям Кляйн
Американский фотограф Уильям Кляйн - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / Maximilien Lamy
Американский фотограф Уильям Кляйн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Умер один из самых знаменитых фотографов XX века Уильям Кляйн. Ему было 96 лет, пишет ARTnews.
Он использовал высококонтрастные черно-белые широкоугольные объективы и переэкспонированные негативы, и поэтому даже статичные объекты на его снимках выглядели так, словно находились в движении.
Кляйн специализировался на спонтанной портретной съемке. Среди его известных работ "Бикини" 1959 года. Кадр был сделан в Москве, на нем на переднем плане изображена смеющаяся девушка в купальнике, на среднем — старик, на дальнем — женщина в белом платье на скамье.
Он один из отцов уличной фотографии. В 50-х и 60-х годах Кляйн выпустил серию фотокниг о Нью-Йорке, Риме, Москве и Токио.
Десять лет он был штатным фотографом Vogue, в течение которых нарушал условности высокой моды и даже бросал вызов сегрегации.
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