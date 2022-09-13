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Эксперт рассказала о неинвазивном тесте на хромосомные патологии плода - РИА Новости, 13.09.2022
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Эксперт рассказала о неинвазивном тесте на хромосомные патологии плода
Эксперт рассказала о неинвазивном тесте на хромосомные патологии плода - РИА Новости, 13.09.2022
Эксперт рассказала о неинвазивном тесте на хромосомные патологии плода
Неинвазивный пренатальный тест уже сегодня позволяет определить все лишние или недостающие хромосомы у плода, рассказала РИА Новости доцент кафедры медицинской... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:44
2022-09-13T18:44
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест уже сегодня позволяет определить все лишние или недостающие хромосомы у плода, рассказала РИА Новости доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова."У нас есть два разных продукта. Есть неинвазивный пренатальный тест на хромосомные аномалии плода. Он полногеномный, позволяет определить (аномалии - ред.)... по всем 22 парам аутосом, то есть неполовым хромосомам и по половым хромосомам. То есть если есть лишние или недостающие хромосомы, можем определить такой риск. Плюс достоверно определяется риск более 60 микроделяционных синдромов. Это много на самом деле", - сказала она.Баранова рассказала, что также разработан отдельный тест на моногенные заболевания, когда мутация точечная, а не затрагивает целую хромосому. Он определяет 2 038 вариантов в 18 генах, которые отвечают за 27 заболеваний.Эксперт пояснила, что тест на хромосомные патологии лучше сдавать всем беременным женщинам, так как он направлен на выявление наиболее частых и тяжелых заболеваний. Такой тест доступен в России около 10 лет в рамках частных клиник, в течение пары лет - в Москве и Ямало-Ненецком АО за счёт бюджетов регионов.
https://ria.ru/20211216/genetika-1764105782.html
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общество, россия, здоровье, здоровье - общество, беременность, генетика
Общество, Россия, Здоровье, Здоровье - Общество, беременность, генетика
18:44 13.09.2022
 
Эксперт рассказала о неинвазивном тесте на хромосомные патологии плода

Баранова: неинвазивный тест позволяет определить лишние и недостающие хромосомы у плода

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест уже сегодня позволяет определить все лишние или недостающие хромосомы у плода, рассказала РИА Новости доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.
"У нас есть два разных продукта. Есть неинвазивный пренатальный тест на хромосомные аномалии плода. Он полногеномный, позволяет определить (аномалии - ред.)... по всем 22 парам аутосом, то есть неполовым хромосомам и по половым хромосомам. То есть если есть лишние или недостающие хромосомы, можем определить такой риск. Плюс достоверно определяется риск более 60 микроделяционных синдромов. Это много на самом деле", - сказала она.
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Баранова рассказала, что также разработан отдельный тест на моногенные заболевания, когда мутация точечная, а не затрагивает целую хромосому. Он определяет 2 038 вариантов в 18 генах, которые отвечают за 27 заболеваний.
Эксперт пояснила, что тест на хромосомные патологии лучше сдавать всем беременным женщинам, так как он направлен на выявление наиболее частых и тяжелых заболеваний. Такой тест доступен в России около 10 лет в рамках частных клиник, в течение пары лет - в Москве и Ямало-Ненецком АО за счёт бюджетов регионов.
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