https://ria.ru/20220913/kherson-1816479761.html

В небе над Херсоном прогремели более десяти взрывов

В небе над Херсоном прогремели более десяти взрывов - РИА Новости, 13.09.2022

В небе над Херсоном прогремели более десяти взрывов

Над Херсоном прогремели более десяти мощных взрывов, предположительно, работает система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:14

2022-09-13T14:14

2022-09-13T23:24

херсон

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ХЕРСОН, 13 сен — РИА Новости. Над Херсоном прогремели более десяти мощных взрывов, предположительно, работает система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости.Он уточнил, что сначала было слышно серию из десяти взрывов подряд, затем прозвучало еще около пяти.При этом следов от ракет ПВО в небе над городом не видно.Как заявлял РИА Новости утром во вторник замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска в качестве главных мишеней в Херсоне и Новой Каховке выбрали объекты гражданской инфраструктуры.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

херсон