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ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку, заявил Стремоусов - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/kherson-1816416080.html
ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку, заявил Стремоусов
ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку, заявил Стремоусов - РИА Новости, 13.09.2022
ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку, заявил Стремоусов
Украинские войска избрали себе в Херсонской области в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре города Новая Каховка и Херсон, РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:40
2022-09-13T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
херсон
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска избрали себе в Херсонской области в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре города Новая Каховка и Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Власти региона сообщали, что украинская армия уже потеряла более трех с половиной тысяч человек."Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют", - сказал РИА Новости Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220913/kakhovka-1816373810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
херсон
новая каховка
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон, Новая Каховка
11:40 13.09.2022
 
ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку, заявил Стремоусов

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку

© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска избрали себе в Херсонской области в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре города Новая Каховка и Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Власти региона сообщали, что украинская армия уже потеряла более трех с половиной тысяч человек.
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
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"Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют", - сказал РИА Новости Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьХерсонНовая Каховка
 
 
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