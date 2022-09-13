ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку, заявил Стремоусов
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку
© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска избрали себе в Херсонской области в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре города Новая Каховка и Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Власти региона сообщали, что украинская армия уже потеряла более трех с половиной тысяч человек.
"Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют", - сказал РИА Новости Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.