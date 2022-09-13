https://ria.ru/20220913/kherson-1816416080.html

ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку, заявил Стремоусов

ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку, заявил Стремоусов - РИА Новости, 13.09.2022

ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку, заявил Стремоусов

Украинские войска избрали себе в Херсонской области в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре города Новая Каховка и Херсон, РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:40

2022-09-13T11:40

2022-09-13T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

херсон

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска избрали себе в Херсонской области в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре города Новая Каховка и Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Власти региона сообщали, что украинская армия уже потеряла более трех с половиной тысяч человек."Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют", - сказал РИА Новости Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220913/kakhovka-1816373810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

херсон

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, новая каховка