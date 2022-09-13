11:24 13.09.2022 (обновлено: 12:49 13.09.2022)
В Херсоне и Новой Каховке начались перебои с водой и электроэнергией
В Херсоне и Новой Каховке наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 13 сен — РИА Новости. В некоторых городах Херсонской области начались перебои с подачей электроэнергии и воды, сообщают корреспондент РИА Новости и представители местных властей.
Так, около 11:00 мск в Херсоне пропал свет в жилых домах, затем он вновь появился. Вместе с этим прекратилась подача горячей воды.
Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал РИА Новости о перебоях в Новой Каховке.
"У нас были перебои с подачей электроэнергии: то включают, то нет, сейчас все отключено", — уточнил собеседник агентства.
Как заявил РИА Новости минувшим утром замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска в качестве главных мишеней в Херсоне и Новой Каховке выбрали объекты гражданской инфраструктуры. Они наносят удары, чтобы затем отчитаться перед Западом, добавил собеседник агентства.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.