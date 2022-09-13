https://ria.ru/20220913/kherson-1816410875.html

В Херсоне и Новой Каховке начались перебои с водой и электроэнергией

В Херсоне и Новой Каховке начались перебои с водой и электроэнергией - РИА Новости, 13.09.2022

В Херсоне и Новой Каховке начались перебои с водой и электроэнергией

В некоторых городах Херсонской области начались перебои с подачей электроэнергии и воды, сообщают корреспондент РИА Новости и представители местных властей. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:24

2022-09-13T11:24

2022-09-13T12:49

херсон

новая каховка

в мире

украина

владимир леонтьев (новая каховка)

электричество

вода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

ХЕРСОН, 13 сен — РИА Новости. В некоторых городах Херсонской области начались перебои с подачей электроэнергии и воды, сообщают корреспондент РИА Новости и представители местных властей.Так, около 11:00 мск в Херсоне пропал свет в жилых домах, затем он вновь появился. Вместе с этим прекратилась подача горячей воды.Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал РИА Новости о перебоях в Новой Каховке.Как заявил РИА Новости минувшим утром замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска в качестве главных мишеней в Херсоне и Новой Каховке выбрали объекты гражданской инфраструктуры. Они наносят удары, чтобы затем отчитаться перед Западом, добавил собеседник агентства.ВСУ в конце августа начали предпринимать попытки перейти в этом районе в контрнаступление. Минобороны России сообщает об успешном противодействии, украинские войска несут большие потери.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220913/kharkov-1816382898.html

херсон

новая каховка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

херсон, новая каховка, в мире, украина, владимир леонтьев (новая каховка), электричество, вода