https://ria.ru/20220913/kharkov-1816382898.html

Харьковская область вновь осталась без света, заявили в офисе Зеленского

Харьковская область вновь осталась без света, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 13.09.2022

Харьковская область вновь осталась без света, заявили в офисе Зеленского

В Харьковской области вновь прекратилась подача электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:34

2022-09-13T09:34

2022-09-13T11:52

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Харьковской области вновь прекратилась подача электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.Он добавил, что позднее сообщит о результатах ремонтных работ.Также Харьковский метрополитен во вторник утром по техническим причинам остановил движение поездов.Перебои с подачей электроэнергии начались в некоторых регионах Украины в минувшие выходные. Президент Владимир Зеленский сообщал о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также писали о проблемах со светом и связью в Полтавской области.Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль поручил создать координационный штаб по ликвидации последствий разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220911/vsu-1815981101.html

харьковская область

харьков

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Влада Копылова

в мире, харьковская область, кирилл тимошенко, харьков