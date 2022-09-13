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Харьковская область вновь осталась без света, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/kharkov-1816382898.html
Харьковская область вновь осталась без света, заявили в офисе Зеленского
Харьковская область вновь осталась без света, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 13.09.2022
Харьковская область вновь осталась без света, заявили в офисе Зеленского
В Харьковской области вновь прекратилась подача электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:34
2022-09-13T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
кирилл тимошенко
харьков
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Харьковской области вновь прекратилась подача электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.Он добавил, что позднее сообщит о результатах ремонтных работ.Также Харьковский метрополитен во вторник утром по техническим причинам остановил движение поездов.Перебои с подачей электроэнергии начались в некоторых регионах Украины в минувшие выходные. Президент Владимир Зеленский сообщал о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также писали о проблемах со светом и связью в Полтавской области.Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль поручил создать координационный штаб по ликвидации последствий разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.
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в мире, харьковская область, кирилл тимошенко, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Кирилл Тимошенко, Харьков
09:34 13.09.2022 (обновлено: 11:52 13.09.2022)
 
Харьковская область вновь осталась без света, заявили в офисе Зеленского

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: Харьковская область вновь осталась без света

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Харьковской области вновь прекратилась подача электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы", — написал чиновник в Telegram-канале.
Он добавил, что позднее сообщит о результатах ремонтных работ.
Также Харьковский метрополитен во вторник утром по техническим причинам остановил движение поездов.
Перебои с подачей электроэнергии начались в некоторых регионах Украины в минувшие выходные. Президент Владимир Зеленский сообщал о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также писали о проблемах со светом и связью в Полтавской области.
Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль поручил создать координационный штаб по ликвидации последствий разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.
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