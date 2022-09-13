09:34 13.09.2022 (обновлено: 11:52 13.09.2022)
Харьковская область вновь осталась без света, заявили в офисе Зеленского
Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: Харьковская область вновь осталась без света
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Харьковской области вновь прекратилась подача электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы", — написал чиновник в Telegram-канале.
Он добавил, что позднее сообщит о результатах ремонтных работ.
Также Харьковский метрополитен во вторник утром по техническим причинам остановил движение поездов.
Перебои с подачей электроэнергии начались в некоторых регионах Украины в минувшие выходные. Президент Владимир Зеленский сообщал о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также писали о проблемах со светом и связью в Полтавской области.
Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль поручил создать координационный штаб по ликвидации последствий разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.