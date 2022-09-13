https://ria.ru/20220913/karimova-1816395999.html
Узбекистан и Россия поделят средства от продажи квартир Каримовой в Москве
Узбекистан и Россия поделят средства от продажи квартир Каримовой в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
Узбекистан и Россия поделят средства от продажи квартир Каримовой в Москве
Деньги от продажи московских квартир, изъятых у дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, поделят между Москвой и Ташкентом, сообщил замминистра... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:41
2022-09-13T10:41
2022-09-13T17:37
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гульнара каримова
узбекистан
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генеральная прокуратура рф
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ТАШКЕНТ, 13 сен — РИА Новости. Деньги от продажи московских квартир, изъятых у дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, поделят между Москвой и Ташкентом, сообщил замминистра юстиции среднеазиатской республики Музраф Икрамов.По его данным, "российские судебные исполнители занимаются этими процедурами".Кроме того, власти Узбекистана планируют начать работу с правоохранительными органами Бельгии, чтобы вернуть активы Каримовой на сумму около 240 миллионов долларов.Икрамов добавил, что по конфискованному за рубежом имуществу дочери экс-президента раскрыта еще не вся информация. По некоторым делам ведется расследование и необходимо соблюдать следственную тайну, объяснил замминистра.В феврале Минюст Узбекистана сообщал, что суд в Москве признал приговоры, вынесенные Каримовой на родине. С российской стороной началась работа по реализации конфискованного у осужденной имущества и возвращению денег в республику.Генпрокуратура Узбекистана заявляла, что вместе с Министерством юстиции проводит работу с некоторыми зарубежными странами, в частности США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, для возврата активов Каримовой на сумму, превышающую 1,3 миллиарда долларов. Дочь первого президента республики в августе 2015 года осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Ее приговорили к пяти годам ограничения свободы. В декабре 2017-го в рамках другого дела женщину лишили свободы на десять лет. В марте 2020 года суд увеличил срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гульнара каримова, узбекистан, россия, москва, генеральная прокуратура рф, оон
В мире, Гульнара Каримова, Узбекистан, Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, ООН
10:41 13.09.2022 (обновлено: 17:37 13.09.2022)
Узбекистан и Россия поделят средства от продажи квартир Каримовой в Москве
Узбекистан и Россия поделят средства от продажи шести квартир Гульнары Каримовой в Москве
ТАШКЕНТ, 13 сен — РИА Новости. Деньги от продажи московских квартир, изъятых у дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, поделят между Москвой и Ташкентом, сообщил замминистра юстиции среднеазиатской республики Музраф Икрамов.
"Шесть квартир, расположенных в Москве, были конфискованы, полученные средства, согласно решению суда Москвы, будут в равных долях и обращены в пользу Узбекистана и России", — сказал чиновник.
По его данным, "российские судебные исполнители занимаются этими процедурами".
Кроме того, власти Узбекистана планируют начать работу с правоохранительными органами Бельгии, чтобы вернуть активы Каримовой на сумму около 240 миллионов долларов.
Икрамов добавил, что по конфискованному за рубежом имуществу дочери экс-президента раскрыта еще не вся информация. По некоторым делам ведется расследование и необходимо соблюдать следственную тайну, объяснил замминистра.
В феврале Минюст Узбекистана сообщал, что суд в Москве признал приговоры, вынесенные Каримовой на родине. С российской стороной началась работа по реализации конфискованного у осужденной имущества и возвращению денег в республику.
Генпрокуратура
Узбекистана заявляла, что вместе с Министерством юстиции проводит работу с некоторыми зарубежными странами, в частности США
, Швейцарией
, Францией
, Россией и Латвией
, для возврата активов Каримовой на сумму, превышающую 1,3 миллиарда долларов.
Дочь первого президента республики в августе 2015 года осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Ее приговорили к пяти годам ограничения свободы. В декабре 2017-го в рамках другого дела женщину лишили свободы на десять лет. В марте 2020 года суд увеличил срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.