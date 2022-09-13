https://ria.ru/20220913/karimova-1816395999.html

Узбекистан и Россия поделят средства от продажи квартир Каримовой в Москве

Узбекистан и Россия поделят средства от продажи квартир Каримовой в Москве - РИА Новости, 13.09.2022

Узбекистан и Россия поделят средства от продажи квартир Каримовой в Москве

Деньги от продажи московских квартир, изъятых у дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, поделят между Москвой и Ташкентом, сообщил замминистра... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:41

2022-09-13T10:41

2022-09-13T17:37

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ТАШКЕНТ, 13 сен — РИА Новости. Деньги от продажи московских квартир, изъятых у дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, поделят между Москвой и Ташкентом, сообщил замминистра юстиции среднеазиатской республики Музраф Икрамов.По его данным, "российские судебные исполнители занимаются этими процедурами".Кроме того, власти Узбекистана планируют начать работу с правоохранительными органами Бельгии, чтобы вернуть активы Каримовой на сумму около 240 миллионов долларов.Икрамов добавил, что по конфискованному за рубежом имуществу дочери экс-президента раскрыта еще не вся информация. По некоторым делам ведется расследование и необходимо соблюдать следственную тайну, объяснил замминистра.В феврале Минюст Узбекистана сообщал, что суд в Москве признал приговоры, вынесенные Каримовой на родине. С российской стороной началась работа по реализации конфискованного у осужденной имущества и возвращению денег в республику.Генпрокуратура Узбекистана заявляла, что вместе с Министерством юстиции проводит работу с некоторыми зарубежными странами, в частности США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, для возврата активов Каримовой на сумму, превышающую 1,3 миллиарда долларов. Дочь первого президента республики в августе 2015 года осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Ее приговорили к пяти годам ограничения свободы. В декабре 2017-го в рамках другого дела женщину лишили свободы на десять лет. В марте 2020 года суд увеличил срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.

https://ria.ru/20200514/1571429723.html

https://ria.ru/20220215/kazakhstan-1772830544.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, гульнара каримова, узбекистан, россия, москва, генеральная прокуратура рф, оон