https://ria.ru/20220913/kalmanovich-1816487650.html

Мосгорсуд дал убийцам Калмановича от 18 до 22 лет колонии

Мосгорсуд дал убийцам Калмановича от 18 до 22 лет колонии - РИА Новости, 13.09.2022

Мосгорсуд дал убийцам Калмановича от 18 до 22 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к срокам от 18 до 22 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, передает корреспондент РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:39

2022-09-13T14:39

2022-09-13T14:53

московский городской суд

происшествия

россия

москва

убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816492303_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ae5d08bb136b42bc2c0a1aa72a9cfd8.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к срокам от 18 до 22 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Багаудину Костоеву наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, Али Белхороеву - на срок 20 лет, Батыру Тумгоеву - на срок 18 лет… с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласила решение судья. Ранее присяжные признали их виновными, прокуратура запросила для подсудимых от 24 лет колонии до пожизненного срока.Тело изрешеченного пулями Калмановича нашли днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz. Его водитель при покушении был ранен, но выжил. По информации Следственного комитета РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда Lada Priora серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Летом присяжные признали их виновными. При этом о предполагаемом мотиве убийства ничего не сообщается. Все трое уже были судимы, в том числе по статье УК РФ "Разбой". Эти наказания суд учел при внесении сегодняшнего решения. Защита заявила, что обжалует приговор.Как установил суд, обвиняемые согласились лишить Калмановича жизни за вознаграждение, приобрели для этого пистолет-пулемет и боеприпасы. Они выяснили значимую информацию об образе жизни бизнесмена, его передвижениях. По остановившейся на светофоре машине с Калмановичем убийцы из своего авто произвели 24 выстрела. Бизнесмен умер на месте, водитель Туманов выжил. Туманов подал гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 6 миллионов рублей, однако на заседаниях не появлялся. В этой связи суд признал за ним право обратиться с гражданским иском в соответствующую инстанцию позднее.Калманович был известным человеком в мире баскетбола: владел баскетбольной командой "Спартак-Видное" и выступал генеральным менеджером женской сборной России. При нем женская сборная России завоевывала серебро чемпионата Европы, а "Спартак" три года кряду выигрывал Евролигу.

https://ria.ru/20220713/ubiystvo-1802090836.html

https://ria.ru/20190606/1555342054.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московский городской суд, происшествия, россия, москва, убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича