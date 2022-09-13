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Мосгорсуд дал убийцам Калмановича от 18 до 22 лет колонии - РИА Новости, 13.09.2022
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Мосгорсуд дал убийцам Калмановича от 18 до 22 лет колонии
Мосгорсуд дал убийцам Калмановича от 18 до 22 лет колонии - РИА Новости, 13.09.2022
Мосгорсуд дал убийцам Калмановича от 18 до 22 лет колонии
Мосгорсуд приговорил к срокам от 18 до 22 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, передает корреспондент РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:39
2022-09-13T14:53
московский городской суд
происшествия
россия
москва
убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к срокам от 18 до 22 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Багаудину Костоеву наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, Али Белхороеву - на срок 20 лет, Батыру Тумгоеву - на срок 18 лет… с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласила решение судья. Ранее присяжные признали их виновными, прокуратура запросила для подсудимых от 24 лет колонии до пожизненного срока.Тело изрешеченного пулями Калмановича нашли днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz. Его водитель при покушении был ранен, но выжил. По информации Следственного комитета РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда Lada Priora серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Летом присяжные признали их виновными. При этом о предполагаемом мотиве убийства ничего не сообщается. Все трое уже были судимы, в том числе по статье УК РФ "Разбой". Эти наказания суд учел при внесении сегодняшнего решения. Защита заявила, что обжалует приговор.Как установил суд, обвиняемые согласились лишить Калмановича жизни за вознаграждение, приобрели для этого пистолет-пулемет и боеприпасы. Они выяснили значимую информацию об образе жизни бизнесмена, его передвижениях. По остановившейся на светофоре машине с Калмановичем убийцы из своего авто произвели 24 выстрела. Бизнесмен умер на месте, водитель Туманов выжил. Туманов подал гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 6 миллионов рублей, однако на заседаниях не появлялся. В этой связи суд признал за ним право обратиться с гражданским иском в соответствующую инстанцию позднее.Калманович был известным человеком в мире баскетбола: владел баскетбольной командой "Спартак-Видное" и выступал генеральным менеджером женской сборной России. При нем женская сборная России завоевывала серебро чемпионата Европы, а "Спартак" три года кряду выигрывал Евролигу.
https://ria.ru/20220713/ubiystvo-1802090836.html
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московский городской суд, происшествия, россия, москва, убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича
Московский городской суд, Происшествия, Россия, Москва, Убийство владельца баскетбольного клуба "Спартак" Шабтая фон Калмановича
14:39 13.09.2022 (обновлено: 14:53 13.09.2022)
 
Мосгорсуд дал убийцам Калмановича от 18 до 22 лет колонии

Мосгорсуд приговорил убийц Калмановича к срокам от 18 до 22 лет колонии строгого режима

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЭкран с изображением подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича во время оглашения приговора в зале судебных заседаний в Московском городском суде
Экран с изображением подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича во время оглашения приговора в зале судебных заседаний в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Экран с изображением подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича во время оглашения приговора в зале судебных заседаний в Московском городском суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к срокам от 18 до 22 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Багаудину Костоеву наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, Али Белхороеву - на срок 20 лет, Батыру Тумгоеву - на срок 18 лет… с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласила решение судья. Ранее присяжные признали их виновными, прокуратура запросила для подсудимых от 24 лет колонии до пожизненного срока.
Обвиняемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 00:56
Присяжные признали виновными обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Тело изрешеченного пулями Калмановича нашли днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz. Его водитель при покушении был ранен, но выжил. По информации Следственного комитета РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда Lada Priora серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.
Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Летом присяжные признали их виновными. При этом о предполагаемом мотиве убийства ничего не сообщается. Все трое уже были судимы, в том числе по статье УК РФ "Разбой". Эти наказания суд учел при внесении сегодняшнего решения. Защита заявила, что обжалует приговор.
Как установил суд, обвиняемые согласились лишить Калмановича жизни за вознаграждение, приобрели для этого пистолет-пулемет и боеприпасы. Они выяснили значимую информацию об образе жизни бизнесмена, его передвижениях. По остановившейся на светофоре машине с Калмановичем убийцы из своего авто произвели 24 выстрела. Бизнесмен умер на месте, водитель Туманов выжил.
Туманов подал гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 6 миллионов рублей, однако на заседаниях не появлялся. В этой связи суд признал за ним право обратиться с гражданским иском в соответствующую инстанцию позднее.
Калманович был известным человеком в мире баскетбола: владел баскетбольной командой "Спартак-Видное" и выступал генеральным менеджером женской сборной России. При нем женская сборная России завоевывала серебро чемпионата Европы, а "Спартак" три года кряду выигрывал Евролигу.
Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.06.2019
6 июня 2019, 18:59
Дело об убийстве Шабтая фон Калмановича
 
Московский городской судПроисшествияРоссияМоскваУбийство владельца баскетбольного клуба "Спартак" Шабтая фон Калмановича
 
 
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