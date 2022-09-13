https://ria.ru/20220913/izrail-1816462410.html
В Крыму предложили отвечать на обстрелы территории России так, как Израиль
В Крыму предложили отвечать на обстрелы территории России так, как Израиль - РИА Новости, 13.09.2022
В Крыму предложили отвечать на обстрелы территории России так, как Израиль
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в ответ на обстрелы территории России наносить удары по важным инфраструктурным объектам... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:36
2022-09-13T13:36
2022-09-13T13:36
специальная военная операция на украине
олег крючков
республика крым
украина
израиль
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в ответ на обстрелы территории России наносить удары по важным инфраструктурным объектам противника, как это делает Израиль."Неплохо было бы за каждый теракт на нашей территории, атаку беспилотником, обстрел - минусовать одну ТЭС, мост через Днепр или другой инфраструктурный объект. Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль", - написал Крючков в своем Telegram-канале.По его мнению, ни одна провокация не должна оставаться без должного ответа. "Заминировали по телефону в Крыму школы - нет одного моста в столице Украины, обстреляли село в Белгороде или Курске - закончилось ж/д сообщение между Львовом и Киевом", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20220913/politika-1816257239.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, республика крым, украина, израиль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Республика Крым, Украина, Израиль, Вооруженные силы Украины
В Крыму предложили отвечать на обстрелы территории России так, как Израиль
Политик Крючков предложил ударять по украинской инфраструктуре в ответ на обстрелы России