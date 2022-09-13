https://ria.ru/20220913/izmena-1816384382.html

Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене

Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 13.09.2022

Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене

Высокопоставленного сотрудника одного из российских оборонных предприятий подозревают в передаче секретных данных Украине, сообщила ФСБ. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:47

2022-09-13T09:47

2022-09-13T13:29

украина

московская область (подмосковье)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Высокопоставленного сотрудника одного из российских оборонных предприятий подозревают в передаче секретных данных Украине, сообщила ФСБ.Затем подозреваемый переслал эти снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.В ФСБ подчеркнули, что передача секретных сведений нанесла ущерб безопасности России.Мужчину арестовали. Уголовное дело открыто по статье "Госизмена". По ней может грозить до 20 лет заключения.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

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московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Арест топ-менеджера авиазавода. Видео ФСБ РФ ФСБ после сообщения об аресте по подозрению в госизмене топ-менеджера авиазавода публикует оперативное видео 2022-09-13T09:47 true PT1M07S

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Варвара Скокшина

украина, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия