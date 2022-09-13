https://ria.ru/20220913/izmena-1816384382.html
Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене
Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 13.09.2022
Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене
Высокопоставленного сотрудника одного из российских оборонных предприятий подозревают в передаче секретных данных Украине, сообщила ФСБ. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:47
2022-09-13T09:47
2022-09-13T13:29
украина
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Высокопоставленного сотрудника одного из российских оборонных предприятий подозревают в передаче секретных данных Украине, сообщила ФСБ.Затем подозреваемый переслал эти снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.В ФСБ подчеркнули, что передача секретных сведений нанесла ущерб безопасности России.Мужчину арестовали. Уголовное дело открыто по статье "Госизмена". По ней может грозить до 20 лет заключения.
https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Арест топ-менеджера авиазавода. Видео ФСБ РФ
ФСБ после сообщения об аресте по подозрению в госизмене топ-менеджера авиазавода публикует оперативное видео
2022-09-13T09:47
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
09:47 13.09.2022 (обновлено: 13:29 13.09.2022)
Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене
ФСБ задержала сотрудника оборонного авиазавода по делу о госизмене