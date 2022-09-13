https://ria.ru/20220913/it-1816382643.html

В аккредитованных IT-компаниях в России работают почти полмиллиона человек

В аккредитованных IT-компаниях в России работают почти полмиллиона человек - РИА Новости, 13.09.2022

В аккредитованных IT-компаниях в России работают почти полмиллиона человек

Почти полмиллиона человек работают в аккредитованных IT-компаниях в России, об этом во время поздравления россиян с днём программиста заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:32

2022-09-13T09:32

2022-09-13T09:32

общество

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти полмиллиона человек работают в аккредитованных IT-компаниях в России, об этом во время поздравления россиян с днём программиста заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Вице-премьер отметил, что IT-специалисты являются локомотивом в цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. В настоящее время в России в аккредитованных IT-компаниях работает до полумиллиона человек", - сообщили в его пресс-службе.По словам Чернышенко, с каждым годом интерес молодых людей к IT-специальностям увеличивается. "В этом году на бюджет поступило более 90 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем три года назад. Всего по IT-направлениям в вузы было подано свыше 1,5 миллиона заявлений, что существенно больше уровня прошло года", - заявил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Отмечается, что в 106 вузах – участниках программы "Приоритет-2030" созданы "Цифровые кафедры". "В этом году они примут более 80 тысяч студентов, а к 2030 году дополнительное образование на них получат 900 тысяч человек. Также в рамках национальной программы "Цифровая экономика" реализуется проект "Цифровые профессии". Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения IT-специальностям льготным категориям граждан. В этом году его завершат свыше 62 тысячи человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220831/kredity-1813454395.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дмитрий чернышенко, россия