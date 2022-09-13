https://ria.ru/20220913/istoriya-1816362542.html

На уроках истории будут рассказывать о специальной военной операции

На уроках истории будут рассказывать о специальной военной операции - РИА Новости, 13.09.2022

На уроках истории будут рассказывать о специальной военной операции

История специальной военной операции станет частью уроков истории у старшеклассников, соответствующие изменения вносит Минпросвещения России в федеральный... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:29

2022-09-13T02:29

2022-09-13T02:29

россия

общество

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. История специальной военной операции станет частью уроков истории у старшеклассников, соответствующие изменения вносит Минпросвещения России в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее стало известно, что у старшеклассников и студентов учреждений среднего профессионального образования появится новый курс "Россия - моя история". Нагрузку на школьников появление такого курса не увеличит: будут перестроены блоки изучения истории. Преподаватели прошли специальные курсы повышения квалификации для подготовки к таким урокам.По итогам уроков школьники должны будут понимать значимость России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ - начала ХХI века, знать о достижениях страны и ее народа, уметь характеризовать историческое значение российской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в СССР, решающей роли СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса.Школьники младших и средних классов поговорят с учителями о специальной военной операции на уроках "Разговоры о важном". Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство распределило тему, посвященную специальной военной операции, по урокам "Разговоры о важном", школьники будут говорить о СВО в течение всего учебного года.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220906/geroi-1814715998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество