https://ria.ru/20220913/isk-1816594861.html
Uniper может подать иск против "Газпрома"
Uniper может подать иск против "Газпрома" - РИА Новости, 13.09.2022
Uniper может подать иск против "Газпрома"
Немецкая компания-импортер газа Uniper рассматривает возможность подачи против "Газпрома" иска в Стокгольмский арбитраж о возмещении ущерба, сообщает агентство... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:38
2022-09-13T20:38
2022-09-13T20:38
экономика
германия
европа
uniper
газпром
стокгольмский арбитраж
северный поток
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Немецкая компания-импортер газа Uniper рассматривает возможность подачи против "Газпрома" иска в Стокгольмский арбитраж о возмещении ущерба, сообщает агентство Рейтер."Конечно, Uniper ... рассмотрит подобные иски о возмещении ущерба против "Газпрома" и, если есть большая вероятность успеха, попытается добиться их исполнения", - цитирует агентство электронное письмо от компании.Агентство отмечает, что Uniper была вынуждена закупать газ по повышенной цене у других поставщиков после того, как "Газпром" сначала сократил, а затем вовсе остановил поставки по газопроводу "Северный поток", ссылаясь на форс-мажор. Немецкая компания зафиксировала в первом полугодии 2022 года убытки в 12,3 миллиарда евро и была вынуждена обратиться за поддержкой к правительству Германии. По данным агентства, основной причиной этому компания считает перебои с поставками.Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
https://ria.ru/20220906/uniper-1814967441.html
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экономика, германия, европа, uniper, газпром, стокгольмский арбитраж, северный поток
Экономика, Германия, Европа, Uniper, Газпром, Стокгольмский арбитраж, Северный поток
Uniper может подать иск против "Газпрома"
Немецкий Uniper рассматривает подачу иска о возмещении ущерба против "Газпрома"