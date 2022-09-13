https://ria.ru/20220913/isk-1816594861.html

Uniper может подать иск против "Газпрома"

Uniper может подать иск против "Газпрома" - РИА Новости, 13.09.2022

Uniper может подать иск против "Газпрома"

Немецкая компания-импортер газа Uniper рассматривает возможность подачи против "Газпрома" иска в Стокгольмский арбитраж о возмещении ущерба, сообщает агентство... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:38

2022-09-13T20:38

2022-09-13T20:38

экономика

германия

европа

uniper

газпром

стокгольмский арбитраж

северный поток

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Немецкая компания-импортер газа Uniper рассматривает возможность подачи против "Газпрома" иска в Стокгольмский арбитраж о возмещении ущерба, сообщает агентство Рейтер."Конечно, Uniper ... рассмотрит подобные иски о возмещении ущерба против "Газпрома" и, если есть большая вероятность успеха, попытается добиться их исполнения", - цитирует агентство электронное письмо от компании.Агентство отмечает, что Uniper была вынуждена закупать газ по повышенной цене у других поставщиков после того, как "Газпром" сначала сократил, а затем вовсе остановил поставки по газопроводу "Северный поток", ссылаясь на форс-мажор. Немецкая компания зафиксировала в первом полугодии 2022 года убытки в 12,3 миллиарда евро и была вынуждена обратиться за поддержкой к правительству Германии. По данным агентства, основной причиной этому компания считает перебои с поставками.Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.

https://ria.ru/20220906/uniper-1814967441.html

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экономика, германия, европа, uniper, газпром, стокгольмский арбитраж, северный поток