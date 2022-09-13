https://ria.ru/20220913/insulin-1816455954.html

ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона

ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона - РИА Новости, 13.09.2022

ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона

Участники гуманитарной миссии "Единой России" доставили порядка 4500 упаковок инсулина в медучреждения Херсонской области, сообщил руководитель миссии партии в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:23

2022-09-13T13:23

2022-09-13T13:23

общество

херсон

херсонская область

новая каховка

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Участники гуманитарной миссии "Единой России" доставили порядка 4500 упаковок инсулина в медучреждения Херсонской области, сообщил руководитель миссии партии в регионе, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич."Так, по просьбе врачей и пациентов, доставили в районные больницы Новой Каховки, Скадовска и Алешек около 4500 упаковок инсулина. Также в ближайшее время начнем развозить лекарственные наборы в работающие ФАПы", - передает слова Кастюкевича Telegram-канал ЕР.Политик отметил, что важно, чтобы жители не только районных центров, но и даже самых отдаленных сел могли получить квалифицированную помощь и необходимые препараты.

https://ria.ru/20220821/donetsk-1811088437.html

херсон

херсонская область

новая каховка

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Варвара Скокшина

общество, херсон, херсонская область , новая каховка, госдума рф, единая россия