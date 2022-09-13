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ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона - РИА Новости, 13.09.2022
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ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона
ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона - РИА Новости, 13.09.2022
ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона
Участники гуманитарной миссии "Единой России" доставили порядка 4500 упаковок инсулина в медучреждения Херсонской области, сообщил руководитель миссии партии в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:23
2022-09-13T13:23
общество
херсон
херсонская область
новая каховка
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Участники гуманитарной миссии "Единой России" доставили порядка 4500 упаковок инсулина в медучреждения Херсонской области, сообщил руководитель миссии партии в регионе, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич."Так, по просьбе врачей и пациентов, доставили в районные больницы Новой Каховки, Скадовска и Алешек около 4500 упаковок инсулина. Также в ближайшее время начнем развозить лекарственные наборы в работающие ФАПы", - передает слова Кастюкевича Telegram-канал ЕР.Политик отметил, что важно, чтобы жители не только районных центров, но и даже самых отдаленных сел могли получить квалифицированную помощь и необходимые препараты.
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херсон
херсонская область
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общество, херсон, херсонская область , новая каховка, госдума рф, единая россия
Общество, Херсон, Херсонская область , Новая Каховка, Госдума РФ, Единая Россия
13:23 13.09.2022
 
ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона

Депутат Кастюкевич: ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Инсулин в ампулах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Участники гуманитарной миссии "Единой России" доставили порядка 4500 упаковок инсулина в медучреждения Херсонской области, сообщил руководитель миссии партии в регионе, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.
"Так, по просьбе врачей и пациентов, доставили в районные больницы Новой Каховки, Скадовска и Алешек около 4500 упаковок инсулина. Также в ближайшее время начнем развозить лекарственные наборы в работающие ФАПы", - передает слова Кастюкевича Telegram-канал ЕР.
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Политик отметил, что важно, чтобы жители не только районных центров, но и даже самых отдаленных сел могли получить квалифицированную помощь и необходимые препараты.
 
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