https://ria.ru/20220913/insulin-1816455954.html
ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона
ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона - РИА Новости, 13.09.2022
ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона
Участники гуманитарной миссии "Единой России" доставили порядка 4500 упаковок инсулина в медучреждения Херсонской области, сообщил руководитель миссии партии в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:23
2022-09-13T13:23
2022-09-13T13:23
общество
херсон
херсонская область
новая каховка
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Участники гуманитарной миссии "Единой России" доставили порядка 4500 упаковок инсулина в медучреждения Херсонской области, сообщил руководитель миссии партии в регионе, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич."Так, по просьбе врачей и пациентов, доставили в районные больницы Новой Каховки, Скадовска и Алешек около 4500 упаковок инсулина. Также в ближайшее время начнем развозить лекарственные наборы в работающие ФАПы", - передает слова Кастюкевича Telegram-канал ЕР.Политик отметил, что важно, чтобы жители не только районных центров, но и даже самых отдаленных сел могли получить квалифицированную помощь и необходимые препараты.
https://ria.ru/20220821/donetsk-1811088437.html
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херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Общество, Херсон, Херсонская область , Новая Каховка, Госдума РФ, Единая Россия
ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона
Депутат Кастюкевич: ЕР доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсона