https://ria.ru/20220913/inflyatsiya-1816601390.html

На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов

На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов - РИА Новости, 13.09.2022

На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов

Проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T21:25

2022-09-13T21:25

2022-09-13T21:25

денис шмыгаль

украина

экономика

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк говорил, что кабмин одобрил проект госбюджета Украины на 2023 год."В рамках макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном…. Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", - сказал Шмыгаль по итогам заседания кабмина, на котором был одобрен проект бюджета Украины на 2023 год.На данный момент курс доллара на Украине закреплен на уровне 36,6 гривны за доллар.

https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

денис шмыгаль, украина, экономика