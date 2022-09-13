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На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов - РИА Новости, 13.09.2022
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На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов
На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов - РИА Новости, 13.09.2022
На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов
Проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:25
2022-09-13T21:25
денис шмыгаль
украина
экономика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк говорил, что кабмин одобрил проект госбюджета Украины на 2023 год."В рамках макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном…. Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", - сказал Шмыгаль по итогам заседания кабмина, на котором был одобрен проект бюджета Украины на 2023 год.На данный момент курс доллара на Украине закреплен на уровне 36,6 гривны за доллар.
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денис шмыгаль, украина, экономика
Денис Шмыгаль, Украина, Экономика
21:25 13.09.2022
 
На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов

Премьер Украина Шмыгаль: проект бюджета на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.
Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк говорил, что кабмин одобрил проект госбюджета Украины на 2023 год.
"В рамках макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном…. Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", - сказал Шмыгаль по итогам заседания кабмина, на котором был одобрен проект бюджета Украины на 2023 год.
На данный момент курс доллара на Украине закреплен на уровне 36,6 гривны за доллар.
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