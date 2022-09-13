https://ria.ru/20220913/inektory-1816453745.html
Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна"
Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 13.09.2022
Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна"
Производство шприц-инъекторов для проведения процедур КТ и МРТ запустят на территории особой экономической зоны "Дубна", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:26
2022-09-13T13:26
2022-09-13T13:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
технологии
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816456092_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_7b9fcd8bfd0931edcf83eb1a7a43e679.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Производство шприц-инъекторов для проведения процедур КТ и МРТ запустят на территории особой экономической зоны "Дубна", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья.Разработкой шприц-инъекторов займется "ТПК "РадиусМед". Сборку шприцев высокого давления и наборов, а также стерилизацию готовой продукции возьмет на себя компания "Паскаль Медикал". Обе компании являются резидентами ОЭЗ."Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составит 60,5 миллионов рублей", – приводятся слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Шприц-инъектор высокого давления используется для внутривенного введения контрастного препарата в целях усиления КТ и МРТ исследований, что позволяет получить снимки различных структур организма пациента.
https://ria.ru/20220606/medoborudovanie-1793535979.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816456092_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_2158b60000d664fe4c259f55672faa59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, технологии, импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Технологии, Импортозамещение