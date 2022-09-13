https://ria.ru/20220913/inektory-1816453745.html

Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна"

Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 13.09.2022

Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна"

Производство шприц-инъекторов для проведения процедур КТ и МРТ запустят на территории особой экономической зоны "Дубна", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:26

2022-09-13T13:26

2022-09-13T13:26

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Производство шприц-инъекторов для проведения процедур КТ и МРТ запустят на территории особой экономической зоны "Дубна", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья.Разработкой шприц-инъекторов займется "ТПК "РадиусМед". Сборку шприцев высокого давления и наборов, а также стерилизацию готовой продукции возьмет на себя компания "Паскаль Медикал". Обе компании являются резидентами ОЭЗ."Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составит 60,5 миллионов рублей", – приводятся слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Шприц-инъектор высокого давления используется для внутривенного введения контрастного препарата в целях усиления КТ и МРТ исследований, что позволяет получить снимки различных структур организма пациента.

https://ria.ru/20220606/medoborudovanie-1793535979.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, технологии, импортозамещение