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Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 13.09.2022
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https://ria.ru/20220913/inektory-1816453745.html
Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна"
Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 13.09.2022
Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна"
Производство шприц-инъекторов для проведения процедур КТ и МРТ запустят на территории особой экономической зоны "Дубна", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:26
2022-09-13T13:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
технологии
импортозамещение
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Производство шприц-инъекторов для проведения процедур КТ и МРТ запустят на территории особой экономической зоны "Дубна", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья.Разработкой шприц-инъекторов займется "ТПК "РадиусМед". Сборку шприцев высокого давления и наборов, а также стерилизацию готовой продукции возьмет на себя компания "Паскаль Медикал". Обе компании являются резидентами ОЭЗ."Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составит 60,5 миллионов рублей", – приводятся слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Шприц-инъектор высокого давления используется для внутривенного введения контрастного препарата в целях усиления КТ и МРТ исследований, что позволяет получить снимки различных структур организма пациента.
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московская область (подмосковье), экономика, технологии, импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Технологии, Импортозамещение
13:26 13.09.2022
 

Инъекторы для КТ и МРТ будут разрабатывать и производить в ОЭЗ "Дубна"

© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области ОЭЗ "Дубна"
 ОЭЗ Дубна - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
ОЭЗ "Дубна"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Производство шприц-инъекторов для проведения процедур КТ и МРТ запустят на территории особой экономической зоны "Дубна", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья.
Разработкой шприц-инъекторов займется "ТПК "РадиусМед". Сборку шприцев высокого давления и наборов, а также стерилизацию готовой продукции возьмет на себя компания "Паскаль Медикал". Обе компании являются резидентами ОЭЗ.
"Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составит 60,5 миллионов рублей", – приводятся слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.
Шприц-инъектор высокого давления используется для внутривенного введения контрастного препарата в целях усиления КТ и МРТ исследований, что позволяет получить снимки различных структур организма пациента.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаТехнологииИмпортозамещение
 
 
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