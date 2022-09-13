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Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/himars-1816613176.html
Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области
Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 13.09.2022
Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области
Украинские войска стянули к линии фронта в Запорожской области американские РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:34
2022-09-13T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
рсзо himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска стянули к линии фронта в Запорожской области американские РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
23:34 13.09.2022
 
Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области

Рогов: украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
РСЗО HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска стянули к линии фронта в Запорожской области американские РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.

"К линии боевого соприкосновения стянуто уже минимум три штуки РЭБ "Буковоль". РСЗО "HIMARS" (также - ред.) замечены...", - сказал РИА Новости Рогов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Американский бронетранспортер М113 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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