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Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области
Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 13.09.2022
Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области
Украинские войска стянули к линии фронта в Запорожской области американские РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:34
2022-09-13T23:34
2022-09-13T23:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска стянули к линии фронта в Запорожской области американские РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html
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Украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области
Рогов: украинские войска стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области