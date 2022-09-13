https://ria.ru/20220913/himars-1816362870.html
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.09.2022
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T02:39
2022-09-13T02:39
2022-09-13T02:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.10 (время совпадает с мск) по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
02:39 13.09.2022 (обновлено: 02:44 13.09.2022)
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска вечером в понедельник выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке