https://ria.ru/20220913/himars-1816362870.html

Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:39

2022-09-13T02:39

2022-09-13T02:44

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.10 (время совпадает с мск) по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220913/pvo-1816360378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина