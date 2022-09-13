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Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции - РИА Новости, 13.09.2022
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Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции
Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции - РИА Новости, 13.09.2022
Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции
ЕС продолжит посреднические усилия по урегулированию между Арменией и Азербайджаном, идут контакты на уровне лидеров и глав МИД, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:51
2022-09-13T14:04
в мире
азербайджан
армения
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС продолжит посреднические усилия по урегулированию между Арменией и Азербайджаном, идут контакты на уровне лидеров и глав МИД, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с эскалацией между двумя странами.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ."Глава Евросовета поддерживает контракты с лидерами обеих стран, я сегодня общаюсь с министрами иностранных дел. ЕС намерен продолжать свою работу в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении Борреля."Необходимо остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, занимаемые до эскалации, необходимо соблюдать прекращение огня", - подчеркнуто в заявлении.
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в мире, азербайджан, армения, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Азербайджан, Армения, Евросоюз, Жозеп Боррель
13:51 13.09.2022 (обновлено: 14:04 13.09.2022)
 
Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции

Боррель заявил об отправке спецпредставителя ЕС на границу Армении с Азербайджаном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС продолжит посреднические усилия по урегулированию между Арменией и Азербайджаном, идут контакты на уровне лидеров и глав МИД, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с эскалацией между двумя странами.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 12:43
ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
"Глава Евросовета поддерживает контракты с лидерами обеих стран, я сегодня общаюсь с министрами иностранных дел. ЕС намерен продолжать свою работу в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении Борреля.
"Необходимо остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, занимаемые до эскалации, необходимо соблюдать прекращение огня", - подчеркнуто в заявлении.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
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В миреАзербайджанАрменияЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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