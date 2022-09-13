https://ria.ru/20220913/granitsa-1816467938.html

Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции

Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции - РИА Новости, 13.09.2022

Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться на исходные позиции

ЕС продолжит посреднические усилия по урегулированию между Арменией и Азербайджаном, идут контакты на уровне лидеров и глав МИД, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:51

2022-09-13T13:51

2022-09-13T14:04

в мире

азербайджан

армения

евросоюз

жозеп боррель

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС продолжит посреднические усилия по урегулированию между Арменией и Азербайджаном, идут контакты на уровне лидеров и глав МИД, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с эскалацией между двумя странами.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ."Глава Евросовета поддерживает контракты с лидерами обеих стран, я сегодня общаюсь с министрами иностранных дел. ЕС намерен продолжать свою работу в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении Борреля."Необходимо остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, занимаемые до эскалации, необходимо соблюдать прекращение огня", - подчеркнуто в заявлении.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, евросоюз, жозеп боррель