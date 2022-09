https://ria.ru/20220913/godar-1816453818.html

Биография Жана-Люка Годара

Биография Жана-Люка Годара - РИА Новости, 13.09.2022

Биография Жана-Люка Годара

Франко-швейцарский кинорежиссер, сценарист и теоретик кино Жан-Люк Годар (Jean-Luc Godard) родился 3 декабря 1930 года в Париже (Франция) в состоятельной семье. РИА Новости, 13.09.2022

Франко-швейцарский кинорежиссер, сценарист и теоретик кино Жан-Люк Годар (Jean-Luc Godard) родился 3 декабря 1930 года в Париже (Франция) в состоятельной семье. Его отец был врачом, а мать принадлежала к швейцарской промышленной династии. Во время Второй мировой войны Годар стал натурализованным гражданином Швейцарии, посещал школу в Ньоне. В 1948 году его родители развелись, он вернулся в Париж, где учился в лицее. В 1949 году начал изучать этнологию в университете Сорбонны.В студенческие годы Годар увлекся кинематографом и познакомился с другими завсегдатаями французской синематеки: Жаком Риветтом и Эриком Ромером. В 1950 году они создали Gazette du cinema, статьи для которой Годар писал под псевдонимом "Ганс Лукас".В 1951 году видный французский кинокритик Андре Базен пригласил его в свой журнал Cahiers du Cinema. Издание стало колыбелью французской "новой волны", а Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Жак Риветт и Эрик Ромер оказались во главе движения.В 1953 году Годар устроился строителем плотины в Швейцарии и на вырученные деньги снял документальный короткометражный фильм о своей работе – "Операция "Бетон" (Opération béton). В последующие годы он снял еще несколько короткометражек.В 1959 году Жан-Люк Годар выпустил свой первый полнометражный фильм – "На последнем дыхании" (A Bout de souffle), который ознаменовал собой появление во французском кино нового поколения кинематографистов.На протяжении 1960-х годов Годар, как и его соратники по "новой волне", сделал тему бунтующей молодежи центральной в своем творчестве. Но, рассматривая эту проблему в социологическом и философском планах, Жан-Люк Годар гораздо глубже осветил причины и продукты генезиса молодежного протеста: милитаризм и подавление личности ("Маленький солдат", LePetit soldat, 1960), молодежный экстремизм ("Банда аутсайдеров", Bande à part, 1964; "Китаянка", La chinoise, 1967), проституция ("Жить своей жизнью", Vivre sa vie, 1962; "Презрение", Le Mépris, 1963; "Две или три вещи, которые я о ней знаю", 2 ou 3 choses que je sais d'elle, 1967). Картина "Маленький солдат" была запрещена до 1963 года за реалистичные сцены насилия и прямую отсылку к теме Алжирской войны. В центре внимания Жана-Люка Годара были истоки и перспективы тоталитаристских тенденций в современном мире ("Карабинеры", Les Carabiniers, 1963; "Альфавиль", Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965; "Уик-энд", Week End ,1967).Будучи одним из идейных лидеров "майской студенческой революции" 1968 года, Жан-Люк Годар в конце 1960-х и в 1970-х годах стал снимать политически пропагандистские фильмы, предпочитая формы прямого интервью, агитплаката и т.п. ("Правда", Pravda, 1969; "Ветер с Востока", Le vent d'est, 1969; "Владимир и Роза", Vladimir et Rosa, 1970; "Письмо Джейн", Letter to Jane: An Investigation About a Still, 1972).В начале 1980-х годов режиссер вернулся к крупномасштабным кинематографическим формам, предполагающим выход в широкий прокат, и создал ленты "Страсть" (Passion, 1982) и "Имя: Кармен" (Prénom Carmen, 1983, Гран-при МФК в Венеции).Значительный проект Годара конца 1980-х – 1990-х годов – киноантология "История кино" (1989-1998) – коллаж визуального наследия мировой культуры в сопровождении лирического монолога автора. В 1990-х – начале 2000-х годов Годар поставил фильмы в жанре эссе, наброска, элегии на темы бессилия художника, насилия и сопротивления насилию: "Увы мне" (Hélas pour moi, 1993), "ЖЛГ: автопортрет в декабре" (JLG/JLG - autoportrait de décembre, 1994), "Моцарт – навсегда" (For Ever Mozart, 1996), "Хвала любви" (Éloge de l'amour, 2001).В 2010 году он снял фильм "Социализм" (Film socialisme), поднимающий острые проблемы современности, в 2014 году – экспериментальную 3D-ленту "Прощай, речь" (Adieu au langage, премия жюри Международного кинофестиваля в Канне).В 2018 году Годар выпустил свой последний фильм – драму "Книга образов" (Le livre d'image, 2018), которая была удостоена специального приз жюри Каннского фестиваля. За свою творческую карьеру Жан-Люк Годар выпустил около 70 картин. Почти ко всем своим фильмам он сам писал сценарии, во многих картинах он исполнил какую-либо роль.Творчество Жана-Люка Годара отмечено множеством премий и наград международных кинофестивалей. В 2010 году он был удостоен почетного "Оскара" за выдающийся вклад в развитие киноискусства. Однако режиссер официально отказался лично получать награду. Жан-Люк Годар был женат третьим браком на актрисе, режиссере, сценаристе Анн-Мари Мьевиль.13 сентября 2022 года стало известно, что Жан-Люк Годар скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

