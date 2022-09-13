https://ria.ru/20220913/godar-1816405988.html
Умер режиссер Жан-Люк Годар
Умер режиссер Жан-Люк Годар - РИА Новости, 13.09.2022
Умер режиссер Жан-Люк Годар
Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:11
2022-09-13T11:11
2022-09-13T16:41
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ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу режиссера Анн-Мари Мьевиль, Годар скончался у себя дома, в небольшой швейцарской коммуне Роль."Никаких официальных церемоний проводиться не будет. Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован", — цитирует агентство заявление семьи.Годар — один из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны". Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа. Дебютный фильм режиссера "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.Среди фильмов мастера такие известные картины, как "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Безумный Пьеро", "Мужское — женское" и многие другие.Творчество Годара отмечено множеством премий и наград международных кинофестивалей. В 2010 году он удостоился почетного "Оскара" за выдающийся вклад в развитие киноискусства. Однако режиссер официально отказался лично получать награду.В 2018-м на Каннском кинофестивале Годар призвал Запад быть добрее к Москве. Он вспомнил слова Федора Достоевского о важности доброты и милосердия, подчеркнув, что всегда будет относиться к родине писателя именно так. По словам режиссера, "в России есть что-то, что очень трогает" его.
https://ria.ru/20220913/godar-1816453818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, франция, швейцария
Культура, Новости культуры, Франция, Швейцария
11:11 13.09.2022 (обновлено: 16:41 13.09.2022)
Умер режиссер Жан-Люк Годар
Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни
ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости.
Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает газета Libération
со ссылкой на его близких.
"Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года", — говорится в материале.
Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу режиссера Анн-Мари Мьевиль, Годар скончался у себя дома, в небольшой швейцарской коммуне Роль.
"Никаких официальных церемоний проводиться не будет. Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован", — цитирует агентство заявление семьи.
Годар — один из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны". Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа. Дебютный фильм режиссера "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо
и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо
сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.
Среди фильмов мастера такие известные картины, как "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Безумный Пьеро", "Мужское — женское" и многие другие.
Творчество Годара отмечено множеством премий и наград международных кинофестивалей. В 2010 году он удостоился почетного "Оскара" за выдающийся вклад в развитие киноискусства. Однако режиссер официально отказался лично получать награду.
В 2018-м на Каннском кинофестивале Годар призвал Запад быть добрее к Москве. Он вспомнил слова Федора Достоевского о важности доброты и милосердия, подчеркнув, что всегда будет относиться к родине писателя именно так. По словам режиссера, "в России есть что-то, что очень трогает" его.