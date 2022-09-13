Рейтинг@Mail.ru
Умер режиссер Жан-Люк Годар - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220913/godar-1816405988.html
Умер режиссер Жан-Люк Годар
Умер режиссер Жан-Люк Годар - РИА Новости, 13.09.2022
Умер режиссер Жан-Люк Годар
Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:11
2022-09-13T16:41
культура
новости культуры
франция
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816408591_0:217:2943:1872_1920x0_80_0_0_a3ad3a301d9fe6e7a08c0eb9f6655951.jpg
ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу режиссера Анн-Мари Мьевиль, Годар скончался у себя дома, в небольшой швейцарской коммуне Роль."Никаких официальных церемоний проводиться не будет. Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован", — цитирует агентство заявление семьи.Годар — один из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны". Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа. Дебютный фильм режиссера "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.Среди фильмов мастера такие известные картины, как "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Безумный Пьеро", "Мужское — женское" и многие другие.Творчество Годара отмечено множеством премий и наград международных кинофестивалей. В 2010 году он удостоился почетного "Оскара" за выдающийся вклад в развитие киноискусства. Однако режиссер официально отказался лично получать награду.В 2018-м на Каннском кинофестивале Годар призвал Запад быть добрее к Москве. Он вспомнил слова Федора Достоевского о важности доброты и милосердия, подчеркнув, что всегда будет относиться к родине писателя именно так. По словам режиссера, "в России есть что-то, что очень трогает" его.
https://ria.ru/20220913/godar-1816453818.html
франция
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816408591_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7fe740dd59949ac38e7a97bac5b96507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, франция, швейцария
Культура, Новости культуры, Франция, Швейцария
11:11 13.09.2022 (обновлено: 16:41 13.09.2022)
 
Умер режиссер Жан-Люк Годар

Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни

© AFP 2022 / Miguel MedinaШвейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар
Швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
Швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.

"Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года", — говорится в материале.

Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу режиссера Анн-Мари Мьевиль, Годар скончался у себя дома, в небольшой швейцарской коммуне Роль.
"Никаких официальных церемоний проводиться не будет. Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован", — цитирует агентство заявление семьи.
Швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13:30
Биография Жана-Люка Годара
Годар — один из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны". Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа. Дебютный фильм режиссера "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.
Среди фильмов мастера такие известные картины, как "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Безумный Пьеро", "Мужское — женское" и многие другие.

Творчество Годара отмечено множеством премий и наград международных кинофестивалей. В 2010 году он удостоился почетного "Оскара" за выдающийся вклад в развитие киноискусства. Однако режиссер официально отказался лично получать награду.
В 2018-м на Каннском кинофестивале Годар призвал Запад быть добрее к Москве. Он вспомнил слова Федора Достоевского о важности доброты и милосердия, подчеркнув, что всегда будет относиться к родине писателя именно так. По словам режиссера, "в России есть что-то, что очень трогает" его.
© Les Productions Georges de Beauregard/Impéria/SNC (1960)Кадр из фильма "На последнем дыхании", 1960
Кадр из фильма На последнем дыхании, 1960
© Les Productions Georges de Beauregard/Impéria/SNC (1960)
Кадр из фильма "На последнем дыхании", 1960
 
КультураНовости культурыФранцияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала