https://ria.ru/20220913/godar-1816405988.html

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Умер режиссер Жан-Люк Годар - РИА Новости, 13.09.2022

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:11

2022-09-13T11:11

2022-09-13T16:41

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ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу режиссера Анн-Мари Мьевиль, Годар скончался у себя дома, в небольшой швейцарской коммуне Роль."Никаких официальных церемоний проводиться не будет. Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован", — цитирует агентство заявление семьи.Годар — один из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны". Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа. Дебютный фильм режиссера "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.Среди фильмов мастера такие известные картины, как "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Безумный Пьеро", "Мужское — женское" и многие другие.Творчество Годара отмечено множеством премий и наград международных кинофестивалей. В 2010 году он удостоился почетного "Оскара" за выдающийся вклад в развитие киноискусства. Однако режиссер официально отказался лично получать награду.В 2018-м на Каннском кинофестивале Годар призвал Запад быть добрее к Москве. Он вспомнил слова Федора Достоевского о важности доброты и милосердия, подчеркнув, что всегда будет относиться к родине писателя именно так. По словам режиссера, "в России есть что-то, что очень трогает" его.

https://ria.ru/20220913/godar-1816453818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, франция, швейцария